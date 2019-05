Cele mai impresionante restaurante din lume si-au capatat descrierea datorita peisajelor pe care le ofera si a locatiilor in care sunt amplasate. Fie ca sunt in pesteri deschise la ocean, sub apa sau la mii de metrii inaltime, turistii pot fi siguri ca imortalizeaza o experienta diferita.

-Grotta Palazzese, Italia

Restaurantul Grotta Palazzese din Puglia, Italia are o terasa creata in pestera naturala cu acelasi nume, careia i se mai spunea “Grota lui Palazzo”. Locul a fost folosit pentru petreceri si banchete inca din 1700, dupa cum indica o pictura a lui Jean Lous Desprez.

-Northern Lights Bar, Islanda

La mai putin de o ora de mers cu masina de Reykjavik, hotelul Ion Luxury Adventure are un bar care ofera turistilor o priveliste de imortalizat.

-Aiguille Du Midi, Franta

La 3.842 de metri inaltime, restaurantul Aiguille Du Midi din Chamonix, Franta, ofera clientilor o priveliste asupra regiunii Mont-Blanc.

-Giraffe Manor, Kenya

Giraffe Manor este locul in care poti incepe sau finaliza un safari in Africa de Est si reprezinta un punct de referinta pentru peisajul din Nairobi, Kenya. Uneori, girafele baga capul pe fereastra pentru a primi o mica gustare, in timp ce turistii mananca la mesele de la geam.

-Ithaa Undersea, Maldive

Restaurantul Ithaa Undersea din Maldive, situat la 5 metri sub pamant, ofera o panorama asupra mediului acvatic, prin intermediul peretilor de sticla. Meniul restaurantului Ithaa, declarat “cel mai frumos restaurant din lume” de New York Daily News in 2014, include preparate din bucataria europeana contemporana.

-The Snowcastle of Kemi, Finlanda

The Snowcastle of Kemi este localizat in Kemi, Finlanda. Turistii pot petrece noaptea la SnowHotel si pot manca la SnowRestaurant, unde temperatura este de -5 grade Celsius.

-Hr Giger Museum Bar, Elvetia

Creat de artistul elvetian H. R. Giger, HR Giger Bar este un loc in care tavanul, podeaua, mesele, scaunele si restul decorului sunt create in stilul “extraterestru”. Restaurantul este in castelul St. Germain din Gruyeres, Elvetia.

-CuliAir skydining, Olanda

CuliAir este o experienta culinara intr-un balon cu aer cald in Olanda. Sezonul ideal este din aprilie pana in octombrie, dar se pot organiza escapade pe tot parcursul anului.

-Maiden’s Tower, Turcia

Turnul Maiden, situat pe coasta orasului Istanbul, a fost construit in secolul al 12-lea de un imparat bizantin, ca un turn de protectie. Turnul a fost distrus la inceputul secolului al 16-lea si a fost ars in secolul al 18-lea, fiind ulterior construit ca far. Astazi, turnul are un restaurant si o cafenea care ofera privelisti de fotografiat. Pentru a ajunge in restaurant, oamenii pot folosi una dintre ambarcatiunile private.

-Amora Bali, Indonezia

Restaurantul Amora Bali din Indonezia ofera o priveliste asupra vulcanului activ Mount Batur si a lacului situat la poale. Restaurantul ofera preparate locale, iar pretul pentru o masa incepe de la 15 dolari.

sursa wallstreet.ro