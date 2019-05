Cum te asiguri ca participarea la un eveniment va avea succes?

Participarea la evenimente este una din activitatile care pot ajuta o companie sa se promoveze si sa castige noi clienti. Organizarea unei prezentari si mai ales a unui stand expozitional implica insa multe resurse si timp. Astfel, planificarea strategica te poate ajuta sa ai o experienta de succes si, implicit, sa atingi obiectivele pe care ti le-ai propus.

Ce trebuie sa stie orice expozant care vrea sa participe la astfel de evenimente:

-Primul pas este sa stabilesti cui te adresezi, in functie de produsul sau serviciile pe care le vei promova. Fie ca sunt persoane fizice, fie directori de companii, manageri sau potentiali angajati, mesajul trebuie sa fie adaptat in functie de audienta, la fel si beneficiile pe care vrei sa le scoti in evidenta referitoare la produsul sau serviciile promovate.

In cazul in care ai mai multe publicuri tinta, asigura-te ca mesajele sunt adaptate corect pentru fiecare in parte.

-Promovarea este esentiala atat pentru a-ti tine la curent audienta, dar si pentru a capta interesul participantilor. Tine cont ca trebuie sa incepi totul inca dinainte de a participa la un anumit eveniment. Poti trimite invitatii clientilor sau furnizorilor, poti anunta participarea la eveniment pe site-ul companiei sau prin alte canale de comunicare. Poti include in promovare programul evenimentului sau subiectele abordate, in cazul in care vei participa si la conferinte.

Un stand expozitional de succes trebuie sa contina imagini clare, logo-ul companiei sa fie vizibil si eventual sa incluzi un ecran care sa afiseze mesaje sau imagini de interes pentru publicul tinta. Opteaza si pentru organizarea unui concurs cu premii.

-Chiar daca este evident ca trebuie sa comunici cu cat mai multe persoane prezente la eveniment, ar fi bine sa nu astepti sa vina la stand, ci sa abordezi direct potentiali clienti, angajati sau furnizori, dupa caz. Discuta cu ei si prezinta-le solutiile pe care compania ta le poate oferi.

Nu uita sa comunici si pe retelele de socializare astfel incat sa tii audienta la curent cu ceea ce se intampla la eveniment. Poti chiar sa creezi un hashtag personalizat pe care sa il folosesti in postari si care sa fie folosit de cei interesati de serviicile firmei tale. Lucrul acesta iti va usura promovarea in mediul online.

-Unele companii au obiceiul de a trimite la astfel de evenimente persoane care nu au suficienta experienta si astfel risca sa piarda potentiali clienti. In echipa care va merge la eveniment trebuie sa fie macar un angajat cu experienta, care stie sa abordeze audienta potrivita si care sa prezinte corect serviciile companiei.

Asigura-te si ca discuti cu intreaga echipa inainte de eveniment, pentru ca fiecare sa inteleaga clar care este mesajul care trebuie transmis si cum trebuie sa comunice.

-Treaba nu este incheiata odata ce ai plecat de la eveniment. Aceasta inseamna ca trebuie sa revii cu un follow-up catre potentialii clienti in cel mult 48 de ore. Astfel, ai mai multe sanse sa ii castigi de partea ta.

Include in mail un anumit subiect despre care ati discutat pentru ca acesta sa te poata identifica mai usor si cere sa va intalniti ca sa discutati mai multe. Sau, cel putin, ofera-ti ajutorul inainte sa ii ceri o favoare. Pentru a tine legatura mai mult timp, e de preferat sa te conectezi si pe LinkedIn cu toti acesti potentiali clienti.

Evenimentele de business raman in continuare o modalitate importanta prin care companiile isi promoveaza serviciile si pot sa atraga noi clienti. In plus, acestea ofera posibilitatea de a discuta fata in fata cu fiecare dintre clienti, lucru care trebuie luat in considerare de orice companie, fie ca are vechime pe piata, fie ca e un start-up.

sursa wall-street.ro