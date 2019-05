Ovidiu Sandor a donat 18.000 de euro pentru salvarea Bailor Herculane

In campania de strangere de fonduri derulata in aceasta perioada pentru protejarea statiunii Baile Herculane, antreprenorul timisorean Ovidiu Sandor a contribuit cu 18.000 de euro, dubland, astfel, suma stransa pana acum de Asociatia Locus pentru lucrarile de punere in siguranta a Bailor Neptun.

“Motivul pentru care am facut gestul asta este pentru ca fiul meu, de 11 ani, mi-a spus ca trebuie sa-i ajut pe acesti tineri. Am vazut initiativa acelor tineri arhitecti, legata de Herculane si la un moment dat am facut o vizita la Herculane cu copiii si am vizitat atat baia asta imperiala, cat si alte cladiri de acolo care au istorii similare care au o soarta la fel de trista. Am decis ca e ceva ce trebuie sprijinit, din mai multe puncte de vedere”, a declarat Ovidiu Sandor.

Asociatia Locus, formata din tineri arhitecti din Timisoara, a facut un apel pe Facebook pentru a strange suma de 100.000 de euro, necesara pentru inceperea lucrarilor de punere in siguranta a Bailor Neptun. Cladire care este un pericol public, pentru ca elementele decorative ale fatadei se prabusesc in strada, iar zonele critice ale casei nu mai pot astepta.

Dealtfel, Ovidiu Sandor a promis Asociatiei Locus ca va dubla suma care se va strange in cont pana la data de 1 mai. Iar la 1 mai, suma donata a ajuns la 18.000 de euro. Astfel, suma de 36.000 de euro va permite asociatiei sa inceapa lucrarile de punere in siguranta in cele mai afectate zone.

Ovidiu Sandor, CEO si fondator al companiei Mulberry Development care dezvolta proiectul ISHO, este unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri implicati in domeniul imobiliar, acesta fiind cunoscut si pentru faptul ca a investit impreuna cu fondul NEPI intr-un proiect de birouri din Cluj. Mai

este si dezvoltatorul proiectului City Business Center din Timisoara pe care l-a vandut in 2012 fondului NEPI. Sandor si-a inceput afacerea pe piata imobiliara dupa ce a mostenit de la tatal sau o fabrica de confectii Moda-Tim pe care a transformat-o intr-un complex de birouri. Fabrica de confectii a fost relocata in sudul orasului si este in continuare detinuta de catre Sandor.

Asociatia Locus vrea sa puna in siguranta cladirea Bailor Neptun, pe baza proiectul tehnic realizat deja cu ajutorul specialistilor.

“Interventia de urgenta asupra cladirii inseamna indepartarea pericolului public pe care il prezinta in acest moment cladirea si prevenirea unui colaps definitiv al sectoarelor de cladire afectate. Interventia de urgenta se va face in etape, pe masura ce vom reusi sa strangem banii necesari. Interventia va fi facuta in baza unui proiect tehnic elaborat de echipa noastra impreuna cu o serie de specialisti, iar toate lucrarile propuse sunt reversibile. Cladirea a fost declarata pericol public in baza unei expertize tehnice in 2017, iar procedurile de protejare a comunitatii si a monumentului trebuiau incepute de indata”, au explicat reprezentantii Asociatiei Locus.

Asociatia Locus, organizatie non-guvernamentala fondata in anul 2017, are ca scop salvarea si promovarea patrimoniului cultural, arhitectural, natural, urbanistic si istoric, mobil si imobil in principal de pe teritoriul Romaniei.

sursa wall-street.ro