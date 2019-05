Ai fost ȋntr-un moment nepotrivit și ai fost implicat ȋntr-un accident. Nu este vina ta și de aceea ți-ai dori sӑ ai parte de anumite ajutoare, pe mӑsura ȋntamplarii neplӑcute prin care ai trecut. Nu ȋți face griji, ai acum parte de informații și de ajutor!

Firma de ȋnlocuire mașinӑ ȋn caz de accident este cea care te lasӑ sӑ folosesti un alt vehicul pe toatӑ perioada ȋn care mașina ta este la reparații. De asemenea ȋți oferӑ și consultanțӑ tocmai pentru ca ție sӑ ȋți fie luata din povara din acele momente.

Ce este lipsa de folosințӑ?

Folosința este un termen utilizat pentru a descrie posibilitatea unei persoane de a ȋntrebuința un bun pe care ȋl deține. Atunci cȃnd un om are ceva in proprietate, acesta este ȋndreptӑțit, chiar și de cӑtre stat, sӑ poatӑ sӑ il utilizeze și sӑ se foloseasaca de el pe tot parcursul deținerii lui. De aceea a lua unui om varianta de a folosi ceea ce este in proprietatea sa, este o ȋncӑlcare a drepturilor. Aici a aparut in lege lipsa de folosințӑ și nu poate fi decȃt un lucru extrem de bun pentru orice conducator auto!

Oricȃnd unui om care are o mașina ȋn stare de funcționare i se avariaza din cauza unui alt conducator auto, are posibilitatea de a obține o alta pentru ȋnlocuire. El are un drept asupra mașinii sale, și, conform legii, acesta trebuie respectat. De aceea firma de ȋnlocuire mașina daunӑ este un ajutor de nӑdejde.

Ȋn cȃt timp primești mașina la schimb?

Imediat cum oferi toate datele cerute de lege, poți sӑ meargi cu noua mașinӑ pe care ți-o dӑruiește la schimb firma. Astfel, ȋn maxim doua ore cazul este preluat de cӑtre angajații firmei și ȋți sunt cerute copiile dupӑ certificatul de ȋnmatriculare, dupӑ cartea de identitate, dupӑ permisul tӑu de conducere, apoi este necesarӑ o notӑ de constatare și un deviz de reparație. Vei primi un anumit numӑr de ore de reparație necesar pentru a avea o mașinӑ ca noua, și, in timpul ȋn care aștepți, firma de ȋnlocuire mașinӑ te va ajuta sӑ te simți cȃt mai confortabil cu situația creatӑ.