Afaceri care pot avea succes in 2019

Ai de mult timp o pasiune si te gandesti sa o transformi intr-un business? Ideile de afaceri mici se pot transforma in business-uri profitabile, daca stii sa iti promovezi serviciile sau produsele, catre publicul potrivit.

Daca nu stii de unde sa incepi, iata ce recomandari de afaceri, ar prinde in 2019.

-Firme de paza

Interesul pentru siguranta cetateanului in spatiul public si privat este in continuare unul ridicat, asa ca numarul firmelor de paza a crescut considerabil in ultima perioada. Oamenii au nevoie sa se simta in siguranta, sa stie ca afacerea lor este protejata si ca cei dragi sunt aparati tot timpul, asa ca nu vor ezita sa investeasca in serviciile de securitate. Garzile de corp private si agentiile de securitate se ocupa de paza si supravegherea video a locuintelor si a sediilor de firme, supravegheaza personal anumite spatii publice sau private si ofera siguranta celor care apeleaza la serviciile lor.

-Consultanta de marketing pentru IMM-uri

Daca ai studii de marketing si ai lucrat pana acum in acest domeniu, poti profita de toata experienta castigata si iti poti deschide acum propriul business de consultanta. In orice oras exista diverse intreprinderi comerciale, care au nevoie de consultanta, pentru a se dezvolta si a produce profit. Cu un astfel de business, poti spune adio job-urilor din corporatii si te poti bucura de un program flexibil, in functie de clientii pe care ii ai. Daca esti la inceput, incearca sa te promovezi cat mai bine in mediul online, pana cand iti faci o baza de clienti, care te pot recomanda si altor firme.

-Anticariate online

Daca esti pasionat de carti si te-ai gandit mereu sa-si deschizi un anticariat, iti poti incepe afacerea direct in mediul online. Astfel, vei putea clasifica mult mai usor produsele, iar clientii vor putea gasi mult mai repede ceea ce isi doresc, doar cu cu cateva click-uri. In plus, poti profita de faptul ca afacerea ta se afla in mediul online si le poti oferi clientilor diverse sugestii, convingandu-i astfel sa cumpere mai multe carti. De asemenea, poti face o rubrica speciala in site, cu diverse carti care provin din colectii originale, care nu se mai gasesc pe piata, de ani de zile.

-Confectionarea de accesorii si decoratiuni

De multe ori, oamenii nu gasesc ceea ce isi doresc in magazinele home&deco, pentru ca se afla in cautarea unor accesorii si decoratiuni originale. Astfel, au luat nastere afacerile care se axeaza pe confectionarea de ornamente, decoratiuni sau accesorii hand-made. In 2019, iti poti deschide foarte usor un magazin online cu astfel de produse, pe care le poti promova cu ajutorul retelelor sociale. Pentru o astfel de afacere nu ai nevoie de un echipament special si nici de materiale costisitoare, ci doar de putina imaginatie si pasiune. Gandeste-te la perioadele importante ale anului, cand oamenii se afla in cautarea unor decoratiuni originale, si pregateste-te din timp cu cele mai frumoase produse.

-Amenajari de gradini

Chiar daca exista o multime de firme de amenajari interioare, este destul loc pe piata si pentru amenajarile exterioare. O astfel de afacere necesita o investitie destul de mare, deoarece vei avea nevoie de unelte de gradinarit si de diverse plante sau arbusti, pentru a infrumuseta gradinile clientilor tai. Pe langa materiale, va trebui sa investesti si in promovare, insa in timp, nu vei mai avea aceasta problema, pentru ca vei avea deja o baza de clienti. Cei care au apelat la serviciile tale, te vor chema frecvent, pentru a le intretine gradina si pentru a veni cu noi solutii si idei.

Toate dintre aceste idei poate avea succes, in functie de nevoile care exista in orasul tau, si de bugetul de care dispui.

Dar indiferent de afacerea pe care iti doresti sa o incepi in 2019, nu uita ca vei avea nevoie de cateva aprobari, de un sediu, de o echipa de angajati, echipamente, dar si de imprimante fiscale, pentru a printa facturile clientilor.

sursa wall-street.ro