Deficitul bugetar este o datorie pe care o vor plati generatiile viitoare

Deficitul bugetar este mentinut sub 3% din PIB, cursul leului este relativ stabil, iar agentiile de rating ne vad cu ochi buni, INCA. La ce ne folosesc toate acestea? La NIMIC, in lipsa unor masuri structurale care sa indrepte economia in directia corecta.

Economistul sef al ING Bank Romania, Ciprian Dascalu, a explicat care sunt riscurile la care este expusa economia romaneasca si cum o percep investitorii.

,,Deficitul bugetar in Romania este o datorie transgenerationala, facuta pentru consum, nu pentru a construi un viitor mai bun copiilor nostri care vor fi obligati sa plateasca aceasta datorie. In ceea ce priveste stabilitatea cursului de schimb, aceasta este mentinuta artificial de Banca Nationla a Romaniei, cu beneficii pe inflatie, dar efecte nefaste pentru exportatori. In plus, cand va aparea corectia inevitabila (avand in vedere ca de cativa ani deprecierea leului este sub diferentualui de inflatie), datoria publica va exploda, fiind preponderent in valuta”, sustine economistul ING.

Ratingul de tara este mentinut, deocamdata, data fiind viteza greoaie de reactie a agentiilor de rating si faptul ca indicatorii luati in calcul de acestea (nivelul datoriei si al cheltuielilor cu dobanzile in PIB) arata inca bine in Romania.

“Daca ne uitam la ce spune piata, ne imprumutam deja mai scump decat o tara care nu este in “investment grade””, a explicat Dascalu. Asta inseamna ca investitorii ne trateaza deja ca pe o tara cu ratingul mai scazut decat cel anuntat de agentiile de evaluare financiara. Mai mult, in eventualitatea unei recesiuni in Europa, Romania va fi printre primele tari din regiune cu calificativul redus, din cauza deficitelor ridicate, a punctat Ciprian Dascalu.

El a vorbit si despre perspectivele economiei Romanesti (pentru care vede o crestere de 2,7% in 2019, fata de 5,5% estimarea Guvernului), riscurile deficitelor ridicate (mai ales deficitul de cont curent care este foarte slab finantat) dar si perspectivele de curs si inflatie.

sursa wall-street.ro