Un parc de aventura in valoare de 5 milioane de lei

Contractul de finantare pentru constructia unui parc de aventura in orasul Borsec, judetul Harghita, in valoare de peste 5 milioane de lei, a fost parafat de catre ministrul Turismului, Bogdan Trif. Aceasta investitie pune in valoare potentialul zonei Borsec, o statiune care ofera turistilor posibilitatea de a petrece o vacanta unica in orice sezon.

„Iata inca o dovada ca Romania este o destinatie pentru 365 de zile pe an, pentru ca ofera posibilitatea turistilor de a se bucura de vacanta oricand. La Borsec turistii pot veni iarna sa schieze, iar vara se pot bucura de apele minerale si iata, in curand, si de o sanie de var”‘, a spus Trif.

Investitia se ridica la 5,082 milioane de lei, iar contributia Ministerului Turismului este de 90% din investitia de baza.

Proiectul presupune constructia unui sistem de saniute de vara demontabil, cu o lungime de aproape 1.400 de metri (pista coborare 825,17 metri si pista urcare 572,79 metri, diferenta de nivel 125 metri). Accesul catre varful pistei se va face cu teleschiul existent prevazut deja pentru partia de schi functionala pe timpul sezonului rece, astfel ca sania de vara va fi un plus pentru dezvoltarea zonei si atragerea de turisti si in timpul verii.

”Observ ce amploare are turismul de tip wellness/spa in Europa si stiu bine ce potential are Romania din acest punct de vedere. Ministerul Turismului a luat masuri concrete pentru ca aceste destinatii sa fie modernizate, reabilitate si sa corespunda standardelor europene. De aceea, statiunile balneoclimaterice primesc finantare de 90% daca autoritatile locale depun proiecte la Ministerul Turismului, pentru ca am decis prin Hotarare de Guvern ca toate statiunile cu potential balnear sa fie catalogate precum statiuni de interes national. O alta masura ce a fost adoptata de Guvernul Romaniei prevede infiintarea Fondului de investitii pus la dispozitia tuturor autoritatilor locale care doresc sa acceseze bani pentru modernizarea si dezvoltarea infrastructurii statiunilor balneoclimaterice. Si Borsec trebuie sa se regaseasca pe lista statiunilor cu proiecte in Masterplanului de investitii a Ministerului Turismului. Astept proiectele la minister”, a subliniat ministrul Turismului.

Investitia de la Borsec vine dupa ce si alte proiecte importante au fost finantate in ultimele luni cu bani din bugetul Ministerului Turismului: partiile de schi de la Campulung Moldovenesc (judetul Suceava) si Voineasa (judetul Valcea), dar si complexul de agrement de la Ocna Sibiului.

sursa wall-street.ro