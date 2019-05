Ce trebuie sa faci daca nu vrei sa te bazezi pe o pensie de la stat

Sa faci economie pentru pensie este plictisitor si in prima faza poate parea chiar complicat, motiv pentru care foarte multe persoane renunta sa faca acest lucru chiar inainte de a incepe. Totusi, bazandu-te pe cateva reguli simple, economisirea poate sa devina la fel fireasca precum plata lunara a abonamentului la telefon.

Ideal ar fii, ca orice persoana ar trebui sa inceapa sa economiseasca imediat dupa obtinerea primului loc de munca platit. Acest lucru are loc in general la 18-21 de ani, insa, realist vorbind, primele joburi sunt prost platite si niciun tanar de 18 ani nu se va gandi sa puna bani deoparte atunci cand incaseaza primul salariu.

Totusi, indiferent de varsta pe care o ai astazi, nu are rost sa te uiti in urma si sa te plangi de anii in care nu ai economisit nimic. Important este sa incepi sa economisesti acum si sa nu mai amani aceasta decizie.

Motivul este simplu: cu cat incepi sa economisesti mai devreme, cu atat vei avea mai multi bani la pensionare datorita dobanzii compuse. Iar procentul recomandat de economisire lunara variaza in general intre 10 si 15%. La un salariu net de 2.000 de lei/luna, 15% reprezinta 300 de lei.

Daca ati depune 300 de lei in fiecare luna intr-un cont care va ofera o dobanda anuala de doar 2%, dupa 20 de ani ati avea aproape 89.200 de lei (72.000 din acumularea banilor depusi si 17.200 lei din dobanda).

De notat ca dobanda de 2% luata in calcul este cel mai probabil minimul absolut pe care il puteti obtine pe termen lung, pur si simplu stand cu banii intr-un depozit bancar traditional.

Daca insa in acea perioada ati alege si alte alternative investitionale, precum fondurile mutuale sau de pensii, un randament de 5% anual ar fi un scenariu destul de realist. In aceasta situatie, 300 de lei lunar la o dobanda de 5% timp de 20 de ani ar insemna 125.000 de lei.

Pe termen lung, unul dintre factorii care iti vor eroda investitiile si economiile sunt comisioanele. Exista situatii in care bancile percep comision de retragere (0,5% – 1%) chiar daca un client isi retrage banii la scadenta.

In cazul fondurilor de pensii private obligatorii, cele mai importante comisioane sunt reprezentate de comisionul din contributie (limitat prin lege la maxim 1%) si comisionul de administrare (limitat prin lege la 0,84%). Aceleasi tipuri de comisioane sunt practicate si de fondurile de pensii facultative, cu mentiunea ca in cazul acestora comisioanele sunt in general mai mari.

Situatia fondurile de investitii deschise (fondurile mutuale) este ceva mai complexa decat in exemplele de mai sus, chiar daca, per ansamblu, exista exemple de fonduri mutuale care au comisioane mai mici decat cele de pensii. Fondurile mutuale pot percepe comisioane de subscriere (cand sunt depusi bani), de retragere (cand sunt retrasi bani), de administrare si chiar si comisioane de performanta (daca fondul a reusit sa obtina genereze un anumit castig pentru investitori).

Daca singura forma de investitie pe care o intelegi in momentul de fata este un depozit bancar, atunci pune-ti banii acolo. Desigur, asta nu inseamna ca ar trebui sa iti “uiti” tot banii intr-un depozit bancar timp de 30 de ani.

Contrar mitului potrivit caruia investitiile in acestea sunt complicate, modul de functionare (in termeni generali) al fondurile de pensii si al celor mutuale este usor de inteles, iar in anul 2019 resursele pe care le aveti la dispozitie pentru a invata despre acestea sunt la tot pasul.

Instrumentele financiare pe care oricine le poate accesa in prezent, chiar si cu sume mici de bani, au devenit foarte numeroase, insa realist vorbind, pentru o persoana obisnuita care vrea sa economiseasca si sa investeasca in vederea pensionarii, depozitele bancare, fondurile mutuale si fondurile de investitii reprezinta solutiile cele mai simple si la indemana.

Regula ramana insa mereu aceeasi: nu plasa bani intr-un instrument financiar pe care nu il intelegi. Daca cineva incearca sa te convinga sa plasezi bani intr-un instrument financiar despre care nu este dispus sa iti ofere explicatii detaliate, evita-l.

Pentru o persoana obisnuita care vrea sa stranga bani pentru pensionare si sa nu se bazeze doar pe o eventuala pensie oferita de statul roman, cel mai important lucru este sa investeasca constant si sa isi mentina respectiva investitie.

De altfel, daca investesti constant si iti mentii banii timp de 20-30 de ani, cel mai probabil nu esti o persoana obisnuita, din simplul motiv ca romanii obisnuiti nu fac acest lucru.