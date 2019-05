FNGCIMM a incheiat cu EXIMBANK doua conventii de lucru pentru acordarea garantiilor in baza OUG 43/2013

FNGCIMM a incheiat cu EXIMBANK doua conventii de lucru pentru acordarea garantiilor in baza OUG 43/2013

FNGCIMM a incheiat doua conventii de lucru cu EXIMBANK in vederea acordarii de garantii in baza OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice si acvaculturii.

FNGCIMM va garanta in procent de pana la 80% din valoare – maximum 2.400.000 EUR – creditele acordate de catre institutiile finantatoare beneficiarilor eligibili, care desfasoara activitati in domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii sau care deruleaza proiecte de investitii cu finantare prin PNDR 2014 – 2020 si POPAM 2014 – 2020. Garantia se obtine la solicitarea bancii, in baza unei finantari aprobate.

”Mediul rural romanesc are un potential economic in crestere care poate fi corelat cu interesul finantatorilor si al FNGCIMM. Prin incheierea conventiilor de lucru cu EXIMBANK avem convingerea ca obiectivele comune cu partenerii nostri orientate catre sustinerea finantarii beneficiarilor din zonele rurale, precum si valorificarea potentialului din agricultura romaneasca, vor contribui la diversificarea activitatilor lucrative si la crearea de noi locuri de munca, cu efect direct in imbunatatirea calitatii vietii a locuitorilor acestor comunitati locale“, a declarat Gheorghe Lapadat, Director General al FNGCIMM.

”Cautam intotdeauna sa oferim clientilor nostri solutii de finantare care sa le dezvolte business-ul si stim ca una dintre preocuparile principale ale antreprenorilor care cauta sustinere financiara este identificarea garantiilor. Am incheiat aceste conventii cu FNGCIMM tocmai pentru a putea contribui la consolidarea agribusiness-ului romanesc intr-un context in care agricultura romaneasca este in plina dezvoltare, iar antreprenorii au nevoie de solutii de creditare specializate care sa favorizeze cresterea productivitatii si, implicit, a afacerilor”, a spus Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.

Pana in prezent, FNGCIMM a semnat Conventii de lucru pentru acordarea garantiilor in baza OUG 43/2013 cu patru banci, respectiv: Libra Internet Bank, First Bank, OTP Bank Romania si EximBank.

Beneficiarii eligibili pentru acest mecanism de garantare sunt: fermieri persoane fizice sau juridice, care desfasoara activitati in domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii respectiv:

a) societati definite conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; b) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale care desfasoara activitati economice, constituite conform OUG nr. 44/2008; c) asociatiile, societatile agricole si cooperativele agricole constituie conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura si legea cooperatiei agricole nr. 566/2004; d) persoane fizice care desfasoara activitati economice in domeniul agricol, vegetal, zootehnic si al acvaculturii.

Sunt eligibili si beneficiarii programelor PNDR 2014 – 2020 si POPAM 2014 – 2020 pentru finantarea proiectelor de investitii.