Definirea kilogramului s-a schimbat

Kilogramul a fost definit initial in 1889, la Paris, insa acum cercetatorii vor sa il descrie cu ajutorul unei constante.

In luna noiembrie a anului trecut, experti din aproape 60 de tari au votat in unanimitate redefinirea kilogramului si schimbarea a avut loc oficial pe 20 mai 2019.

Noua definire se bazeaza pe constanta Planck (o constanta fizica observata in natura) in locul cantaririi precise a unui cilindru de metal. Timp de mai bine de 100 de ani, Le Grand K – Prototipul International al Kilogramului, cum e cunoscut oficial – a fost pastrat in Paris. Prototipul e o bucata de metal ce a fost folosita in trecut pentru a defini greutatea unui kilogram.

Pana acum, cantarele din intreaga lume erau construite pentru a se conforma standardului impus de cilindrul de metal folosit pe post de Prototip. Diferite tari au propriile protipuri, calibrate dupa cel din Paris.

Expertii au vrut sa schimbe definitia unitatii de masura pentru ca, de-a lungul timpului, prototipul a inceput sa piarda atomi (si automat masa) pentru ca e “susceptibil deteriorarii si factorilor de mediu”, potrivit Laboratorului de Fizica National (NPL), unde se afla prototipul Marii Britanii, Kilo 18.

Le Grand K a fost comparat cu diferite alte prototipuri la fiecare 40 de ani, asa ca aceasta calibrare e posibil sa nu fi fost precisa. Chiar daca schimbarea masei are greutatea unei singure gene, repercusiunile pot fi foarte grave.

“E acceptabil daca vei cantari o punga de zahar, dar devine inacceptabil in cazul stiintelor mai sofisticate, precum masurarea dozelor in medicamente,” au declarat reprezentantii NPL.

Constanta lui Planck, in schimb, e stabila, asa ca ofera o solutie ideala. Chiar daca valoarea unui kilogram nu se va schimba, redefinirea unitatii de masura cu ajutorul acestei constante ii va permite sa ramana stabila si va ajuta la realizarea unor masuratori mult mai precise in viitor.

“Prin utilizarea unei constante a naturii pentru definirea kilogramului, am permis intregii lumi sa contribuie la masurarea masei si, in plus, am oferit o baza pentru inovatii viitoare,” a declarat Ian Robinson, din cadrul NPL. “La fel ca restaurarea unei fundatii, cladim o baza solida pentru stiinta si industria din viitor.”

Constanta lui Planck descrie reactia particulelor si undelor la nivel atomic si depinde de 3 unitati: metrul, kilogramul si secunda. Secunda si metrul sunt masurate si definite cu ajutorul vitezei luminii, asa ca pot ajuta la definirea kilogramului prin constanta Planck, ce e masurata cu ajutorul balantei Kibble.

sursa digi-world.tv