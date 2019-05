RCA permite unor service-uri auto sa factureze cat vor, cum vor si ce vor.

Faptul ca exista astazi o Lege RCA, dar care necesita inca ajustari si modificari, care din pacate nu au avut loc pana acum, solicitate atat de catre industria de profil cat si de catre Comisia Europeana, pentru ca exista un risc de infringement. Normele de aplicare a Legii RCA ofera, de asemenea, posibilitatea unor terte parti, precum service-urile auto sa factureze cat vor, cum vor si ce vor. Astfel, costul mediu pe reparatie a ajuns la peste 8.300 de lei, a declarat Madalin Rosu, presedinte BAAR – Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, in cadrul FIAR – Forumul International Asigurari-Reasigurari

„Raman cateva intrebari, adresate inclusiv Autoritatii de Supraveghere Financiara. De ce legislatia secundara nu a fost schimbata pana acum, desi aceste derapaje sunt din ce in ce mai agravante? Acum cateva saptamani am primit o factura de rent-a-car de la un service auto din Romania in valoare de 15.000 euro, mai mult decat valoarea masinii. Atunci, poate de maine, ar trebui ca de fiecare data la o dauna, indiferent de valoarea acesteia, sa dam mai bine o masina in loc si sa o luam pe cea lovita, deoarece ar fi mai ieftin”, a declarat Madalin Rosu

„fiecare cumparator de RCA ajunge sa suporte din propriul buzunar in final aceste tot mai ridicate de zeci sau chiar sute de milioane de euro pe care le platim cu daunele. De asemenea, in ultima perioada de timp, din pacate, dialogul asiguratorilor in loc sa fie cu consumatorul este mai degraba cu un segment de service-uri din Romania”, adauga seful BAAR.

El a citat si un studiu realizat de IRES care arata ca 28% dintre romani si-ar dori sa isi repare masina intr-un service partener al companiei de asigurari, dar cu toate acestea, legislatia spune ca un asigurator nu are voi sa recomande un service auto. „Apoi, 20% spun ca vor decont propriu in baza unei oferte de despagubire primite de la asigurator. Dar, aceasta regie proprie a fost foarte mult atacata de catre acele service-uri auto independente din Romania. O pondere de 13% spun ca si-ar repara masina la un dealer sau reprezentanta auto si doar 7% intr-un service auto multi-brand. Asadar, service-urile cu care noi avem dialog reprezinta doar 7% din populatie. Reusim astfel sa schimbam legea in favoarea unor service-uri si atat”.

„Ne aflam intr-un moment critic in care piata de asigurari din Romania pierde continuu, iar numarul de neasigurati este intr-o usoara crestere. Trebuie sa facem ceva. Oare Consiliul Concurentei nu ar trebui sa puna, de asemenea, cateva intrebari, in contextul unei legislatii care protejeaza un singur segment in defavoarea altuia?”, a mai spus seful BAAR.

El a argumentat in acest sens faptul ca legislatia RCA protejeaza anumite service-uri auto care ajung sa factureze masini inchiriate pagubitilor RCA cu 400 de euro pe zi, ceea ce creeaza o concurenta nelociala societatilor al caror „core” business este de rent-a-car si inchiriaza masini cu preturi de 30, 50 sau 70 de euro pe zi in functie de masina. „Unde este concurenta loiala ? Excesele le platim cu totii din buzunar”, a conchis Madalin Rosu.

sursa wall-street.ro