Noul program Prima Casa, adica „O familie, o casa”

Potrivit unui proiect legislativ pus recent in dezbatere publica de Ministerul Finantelor, va aduce o reducere consistenta a costurilor de finantare cu ratele de dobanda pentru cei care isi doresc o locuinta. Program guvernamental adresat romanilor cu venituri reduse si lansat in urma cu 10 ani, ar urma sa fie inlocuit cu o varianta mult mai sociala, „O familie, o casa”. Astfel, in functie de veniturile solicitantului de credit, precum si de numarul de copii pe care ii are acesta, dobanda ar putea scadea pana la 0,9%.

Comparativ cu Prima Casa, noua varianta de program „O familie, o casa” vine cu o precizare legata de locuintele eligibile pentru finantare. Acestea trebuie sa dispuna de o suprafata utila de minim 50 mp si maxim 100 mp, alcatuite din cel putin doua camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile, aferente acestora, care satisfac cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. O astfel de conditie ar putea pune in dificultate dezvoltatorii imobiliari care au construit deja, construiesc sau au in plan garsoniere si apartamente cu doua camere cu suprafete mai reduse de 50 mp, destinate Prima Casa.

In cadrul programului „O familie, o casa” vor putea fi cumparate atat locuinte noi, finalizate de cel mult un an, cat si locuinte utilizate, utilizate de cel mult 5 de la data finalizarii constructiei. Vor putea beneficia de acest program persoanele sa familiile, formate din cel putin doi membri adulti sau din minim un adult si un copil. Dar, una dintre cele mai importante modificari aduse de „O familie, o casa” comparativ cu Prima Casa este legata de nivelul veniturilor solicitantului. Astfel, veniturile nete ale persoanei sau familiei la data solicitarii creditului garantat nu pot depasi valoarea de:

8.000 lei pe persoana;

10.000 lei pentru o familie cu doi membri sau o familie formata dintr-un adult si un copil;

11.000 lei pentru o familie cu trei membri sau o familie formata dintr-un adult si doi copii;

12.000 lei pe familie formata din doi adulti si minim doi copii.

Sunt luati in considerare si copii aflati in plasament definitiv in cadrul familiilor sau unui asistent maternal. De asemenea, daca la finalizarea creditului Prima Casa trebuia sa ai maxim varsta de 70 de ani, acum limita este de 75 de ani. Varsta beneficiarilor programului „O familie, o casa” va fi de maxim 55 ani, iar durata creditului garantat este de maxim 20 ani, fata de 30 la Prima Casa.

Dobanda la Prima Casa este de 2% + Robor 3 luni, adica variabila, dar costul creditului „O familia, o casa” va fi unul fix de 5,5% pe an, pe toata durata creditului garantat de stat. Mai mult, in cadrul noului program se pot acorda si subventii:

Reducerea cumulata pentru un contract de credit nu poate depasi 4,6 puncte procentuale, dar aplicata aceasta subventie rezulta ca in functie de veniturile solicitantului si de numarul de copii pe care-i are acesta, dobanda ar putea scadea pana la 0,9%.

Prin Prima Casa statul garanteaza intre 40% si 50% din credit, iar avansul solicitat este de cel putin 5% din valoarea locuintei, cei ce vor dori sa-si isi cumpere o locuinta prin „O familie, o casa” vor putea primi un credit de până la 570.000 de lei (aproximativ 120.000 de euro), iar statul va garanta 80% din valoarea creditului. Avansul minim va fi cuprins intre 5 si 10% din valoarea locuintei ce se doreste cumparata prin acest program.

Dar, proiectul legislativ pus recent in dezbatere publica de catre Ministerul de Finante, trebuie sa fie adoptat de Guvern si apoi publicat in Monitorul Oficial.

sursa wall-street.ro