Romanii au cea mai buna perioada pentru achizitionarea unei noi locuinte

Valoarea ratei medii lunare pentru achizitionarea unui apartament nou cu doua camere in Bucuresti a crescut cu circa 30% in decurs de 18 luni, intre iulie 2017 si finalul lui 2018, in timp ce salariul mediu pe economie s-a majorat cu aproape 20% in aceeasi perioada. Cu toate acestea, 2019 a debutat cu cea mai buna perioada din istoria moderna a pietei rezidentiale locale pentru achizitionarea unei noi locuinte, raportat la salariul mediu si pretul mediu pe metru patrat.

Numarul necesar de ani pentru achizitionarea unui apartament nou cu doua camere in Bucuresti, cu o suprafata de 50 de metri patrati utili, a scazut pentru prima oara la sub noua ani, sau 105 salarii medii in 2019. Concluziile apartin studiu Residential 2019 Market Genome, realizat de catre compania de consultanta imobiliara SVN Romania.

Gradul de accesibilitate a achizitionarii unei noi locuinte, exceptand finantarea bancara, a cunoscut, de altfel, o imbunatatire continua pe parcursul lui 2018, care a debutat cu o perioada de 9,8 ani necesari pentru cumpararea unui apartament nou cu doua camere de 50 de metri patrati si ajunsese la mijlocul anului la nivelul de 9,5 ani necesari.

Iar in ceea ce priveste costul finantarii, SVN Romania arata ca raportul dintre salariul mediu pe economie si valoarea medie a unei rate pentru un credit ipotecar se pastreaza in marja pozitiva, cu un raport de 1,6 – cel mai bun din ultimii 12 ani.

Perioada in care cele doua valori au fost egale s-a inregistrat in 2011, in timp ce in 2008 rata medie era de peste 2,5 ori mai mare ca salariul mediu pe economie. Gradele generale de absorbtie s-au mentinut la un nivel satisfacator, de peste 70% pana la predarea proiectelor rezidentiale, si intr-un context in care un procent din achizitii, chiar daca redus, s-a realizat inca din 2017.

2018 poate fi considerat un an al contrastelor, un an in care s-au inregistrat atat evolutii pozitive cat si rezultate care au ridicat semne de intrebare privind evolutia pe termen scurt si mediu si

a fost al treilea cel mai bun an post-Revolutie, cu aproape 60.000 de unitati atat in mediu urban (aproape 60% din total) cat si in mediul rural, in crestere cu 12% fata de 2017.

Astfel, 2018 s-a apropiat de cei mai buni ani din istorie pentru piata rezidentiala din Romania, 2008 si 2009, cand s-au livrat aproximativ 67.000 de unitati, respectiv 62.500. Aproape 35.000 de locuinte s-au livrat anul trecut in mediul urban, in crestere cu aproape 20% fata de 2017, cand s-a inregistrat o majorare mult mai redusa fata de 2016, de doar cinci procente.

Cea mai mare parte a acestor locuinte au fost livrate de catre dezvoltatori in cele mai mari sapte piete rezidentiale din Romania: Bucuresti, Cluj – Napoca, Timisoara, Constanta, Sibiu, Iasi si Brasov.

Evolutiile negative lunare s-au inregistrat in special in al doilea semestru al anului 2018, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), singura mare piata rezidentiala care nu a inregistrat o scadere a tranzactiilor fiind Brasovul.

Scaderea tranzactiilor din a doua parte a anului 2018 poate fi explicata in special printr-un sentiment general de incertitudine si asteptare, pe fondul majorarii rapide a dobanzilor cauzata de cresterea indicatorului ROBOR, climatul general economic fiind insa unul pozitiv.

sursa wall-street.ro