Romanii vor cumpara vacante de peste 15 milioane de lei, in 2019

Angajatii romani vor cumpara vacante de peste 15 milioane de lei pana la finalul anului in platforma BenefitOnline.ro, utilizand bani din bugetele de beneficii extrasalariale acordate de angajatori. Doar in primele 5 luni, angajatii au realizat circa 9.000 de tranzactii in sectiunea Turism, cumparand vacante in valoare de peste 7 milioane de lei, cu peste 75% mai mult decat in tot anul trecut.

In 2018 au fost facute peste 21.000 de tranzactii in sectiunea de Turism in Romania, in valoare de 4 milioane de lei, prin intermediul BenefitOnline.ro.

„Vacantele platite din bugetele de beneficii extrasalariale acordate de angajatori sunt vedetele momentului in preferintele angajatilor din platforma BenefitOnline.ro. De la inceputul anului, categoria de Turism a ajuns in primele 3 beneficii alese de angajati, in functie de valoarea cheltuita, dupa tichetele de masa si cadouri. Anul trecut, vacantele se situau pe locul al 5-lea”, a declarat Stelian Bogza, cofondator BenefitOnline.ro.

Ascensiunea categoriei de turism se datoreaza, in primul rand, cresterii bugetelor de beneficii extrasalariale alocate de angajatori, pe care angajatii le-au folosit pentru vacante in Romania la schi si de Pasti/ 1 Mai. Pana acum, majoritatea angajatilor cumparau preponderent vacante pentru perioada estivala.

Concediile in Romania pot fi accesate prin intermediul voucherelor de vacanta in platforma BenefitOnline.ro. Majoritatea angajatilor opteaza pentru aceasta varianta, in conditiile in care voucherele de vacanta beneficiaza de acelasi regim fiscal ca si tichetele de masa, avand taxe 0% pentru angajator si doar 10% impozit pe venit pentru angajati.

Principalele destinatii alese de angajati sunt Valea Prahovei, litoralul romanesc, Delta Dunarii, Cluj-Napoca si Sighisoara.

„Multi dintre angajati si-au planificat vacantele si in functie de festivalurile de muzica. De aceea, judetul Cluj, unde au loc 2 evenimente muzicale importante pe plan international, precum Untold si Electric Castle, se afla in topul alegerilor pentru city break-uri. Din acelasi motiv, si litoralul, unde se desfasoara festivaluri precum Neversea sau cele din Vama Veche, este ales, pe langa destinatie pentru sejururile estivale la plaja, si ca destinatie de city break in preajma evenimentelor muzicale”, a mai spus Stelian Bogza.

Media unei vacante achitate din bugetul de beneficii, prin intermediul voucherelor de vacanta, este de 324 de lei. Atunci cand angajatii aleg sa plateasca cu bani personali vacantele cumparate in platforma BenefitOnline.ro valoarea acestora se dubleaza. Media unei vacante achitata din bani personali este de 703 lei. Iar pentru a-si achizitiona o vacanta mai scumpa, circa 40% dintre angajati isi cumuleaza bugetul de beneficii pe minimum 2 luni.

Cele mai multe achizitii de turism sunt facute de barbati, care au, in medie, 37 de ani, locuiesc in mediul urban in afara Bucurestiului si lucreaza in companii de productie sau servicii. Si cea mai scumpa vacanta cumparata anul trecut a fost aleasa de o angajata din generatia Y (intre 24 – 37 de ani) care lucreaza intr-o companie de servicii. Aceasta a cumparat o vacanta de 7 zile, pentru 4 persoane, in Delta Dunarii, pentru care a platit, cu vouchere de vacanta, 5.600 de lei din bugetul de beneficii acordat de angajator.

