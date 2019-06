Primaria Bucuresti va imprumuta 100 de milioane de euro de la Guvern

Guvernul a elaborat un act normativ prin care Primariile pot accesa credite de la Trezorerie. Si primaria Bucuresti va contracta un credit de 462 de milioane de lei, rambursabil in 20 de ani, pentru a putea plati subventia pentru energia termica restanta.

Imprumutul va fi contractat pentru 20 de ani, cu rambursare in rate trimestriale egale, si va avea dobanda variabila, calculata in functie de ROBOR.

Destinatia este clara: “se solicita contractarea unui imprumut intern pentru asigurarea achitarii subventiei restante aferente furnizarii energiei termice catre populatie, necesar datorita scaderii constante a incasarilor din cotele defalcate din IVG, ce a condus la imposibilitatea achitarii catre RADET a subventiei pentru termoficare”.

Dupa ce Guvernul a adoptat recent o OUG cu derogari de la legislatia in vigoare pentru a permite primariilor sa acceseze imprumuturi suplimentare din banii din privatizari de la Trezoreria Statului pe perioade de pana la 20 de ani, in limita sumei de 700 milioane lei, in scopul de a-si achita restantele inregistrate la plata subventiilor pentru incalzirea populatiei.

Si a fost singura solutie pe care autoritatile au gasit-o, pentru a rezolva pe termen scurt blocajul financiar al sistemului de termoficare din Bucuresti.

Situatia alimentarii cu energie termica a Capitalei este extrem de delicata, din cauza faptului ca Primaria Capitalei nu a platit nici acum subventia pentru energia termica aferenta consumului lunii ianuarie (circa 120 de milioane de lei), si, daca situatia va persista, producatorul de energie termica Elcen nu isi va mai putea plati urmatoarea factura de gaze catre Romgaz, care va sista aprovizionarea cu gaze, ceea ce inseamna sistarea furnizarii agentului termic in Bucuresti.

sursa wall-street.ro