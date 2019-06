Compania Veolia Romania se implica in sistemul dual de invatamant

Cautarea permanenta de personal si instabilitatea pietei fortei de munca sunt motivele pentru care Veolia Romania, furnizor de servicii de apa, energie si salubritate, a decis sa investeasca in sistemul dual de invatamant, pentru a pregati elevii de la care se asteapta sa lucreze in viitor in cadrul companie.

Cauta sa angajeze mai mult personal: instalatori, mecanici, dar si oameni in pozitii de top.

,,Suntem in permanenta cautare de personal, aspect determinat intr-o mare masura de dinamica pietei muncii. Sunt domenii care necesita personal specializat si tot mai putini tineri aleg sa se califice pentru posturi care pentru noi reprezinta partea de core business. De aceea cautam mereu instalatori, mecanici sau operatori de turbine. In afara acestor pozitii de baza, suntem in cautare de personal si pentru pozitii de top level, cum ar fi Manager Comercial Business Line Energie sau Manager QHSE”, a declarat Irina Munteanu, CFO Veolia Romania si Apa Nova.

Pentru ca Veolia Romania are nevoie de personal calificat constant, a decis sa se implice in sistemul dual de invatamant, printr-un parteneriat incheiat cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny.

„Piata din Romania este intr-o situatie instabila si noi avem nevoie de oameni calificati si responsabili. Ca angajatori, trebuie sa facem ce putem ca sa cream un mediu propice pentru a-i face pe romani sa ramana in tara si sa-si doreasca sa lucreze cu noi. Pentru a intampina provocarile pietei din Romania si a putea angaja personal pe meseriile noastre de baza, am investit in sistemul dual de invatamant, in cadrul caruia, in parteneriat cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny prin Ministerul Educatiei Nationale formam in fiecare an peste 20 de copii care probabil vor lucra dupa studii in compania noastra. Prin acest program, incercam sa le asiguram tot necesarul astfel incat sa se simta confortabili si mandri ca sunt in clasa sustinuta de Apa Nova Bucuresti – Veolia”, explica Irina Munteanu.

La 31 martie 2019, Veolia Romania avea un numar total de 3.251 de salariati. In 2018, salariul mediu pentru toate companiile Veolia in Romania a fost de 4.900 lei brut, la care se adauga o serie de avantaje precum zile libere, concedii pentru formare profesionala si asigurare medicala.

In 2018, Veolia Romania a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Cea mai mare pondere din aceasta suma o are compania Apa Nova Bucuresti, cu 762,5 milioane de lei cifra de afaceri. Restul este reprezentat de celelalte entitati ale grupului: trei in domeniul furnizarii de servicii de apa si canalizare, prin Apa Nova Ploiesti, Veolia Apa Servicii si Acvatot (152 milioane lei), respectiv trei in domeniul energiei, prin Veolia Energie Romania, Veolia Energie Prahova si Veolia Energie Iasi (553 milioane lei).

„In 2019 vom continua aceasta crestere si anticipam atingerea unei cifre de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei la nivelul Veolia Romania”, a adaugat Munteanu.

Tot in 2018, Veolia Romania a inregistrat o pierdere de 230 de milioane lei, iar in 2019 este anticipat un profit de 45,2 milioane lei.

„Pentru anul 2019 sunt prevazute investitii in valoare totala de 159 milioane lei. O mare parte din aceste investitii sunt directionate pentru dezvoltarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si a celor de energie termica, pentru a combate una dintre cele mai mari probleme, care este valabila la nivelul intregii tari, vechimea retelelor”, a explicat Munteanu.

sursa wall-street.ro