ELKO Group a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de peste 1.5 miliarde de dolari

Patrunderea pe noi piete, extinderea gamei de produse din oferta si desfasurarea cu succes a operatiunilor pe pietele pe care activeaza sunt principalii factori care au stimulat cresterea ELKO Group.

Principalele rezultate financiare consolidate pentru anul 2018:

Veniturile au atins valoarea de 1 768 milioane USD (1 497 milioane EUR), cu 11% mai mult fata de anul precedent;

Marja profitului brut a fost de 4.7%, in scadere cu 0.2 procente fata de anul precedent;

Profitul brut a fost de 83 milioane USD (70 milioane EUR), in crestere cu 6% fata de anul precedent;

Profitul net a fost de 4 milioane USD (8 milioane EUR), in scadere cu 32% fata de anul precedent.

„In ciuda provocarilor geopolitice din regiunea CIS si a concurentei tot mai acerbe pe toate pietele pe care activeaza ELKO, am obtinut o crestere a veniturilor cu 11%, iar pentru anul 2019 ne propunem sa atingem suma de 2 miliarde. Este un obiectiv ambitios, dar stim ca exista potential si modalitati de a-l exploata. Evenimentele notabile ale anului 2018 au fost expansiunea noastra geografica, mentinerea unor canale de distributie eficiente si cu costuri reduse, un efort constant pentru dezvoltarea portofoliului si concentrarea pe produsele, serviciile si solutiile cu valoare adaugata. Estimam ca rata de crestere nu se va reduce nici in anul 2019”, a spus Svens Dinsdorfs, CEO al ELKO Group.

Evenimente semnificative in anul 2018

Achizitii

In 2018, ELKO a efectuat o serie de achizitii, dintre care cea mai importanta a fost preluarea companiei Absolut din Rusia. Acest lucru a permis ELKO sa ofere electronice si electrocasnice dedicate locuintelor pe o noua piata. In Slovacia, WESTech – o subsidiara ELKO Group – a achizitionat actiuni la comerciantii de retail Arašid si MP3.sk, extinzandu-si astfel portofoliul de jocuri, console, telefoane mobile si accesorii pentru telefoane.

Crestere regionala

Ca parte a initiativei de extindere a afacerilor, ELKO Group a inceput sa activeze pe piata poloneza in anul 2017, prin recrutarea unei echipe locale de vanzari in vederea distribuirii produselor IT. In decurs de un an, a fost formata o echipa de vanzari de incredere, cu proceduri de afaceri corespunzatoare. Rata rapida de crestere a permis ELKO Polonia sa se plaseze in top 15 cei mai mari distribuitori din regiune.

Datorita achizitiilor, cresterii portofoliului si dezvoltarii unor noi canale de distributie, s-au inregistrat cresteri semnificative atat in Statele Baltice, cat si in regiunea CIS. Anul 2018 a fost marcat de eforturi sustinute in vederea dezvoltarii unor relatii regionale, o activitate orientata catre clienti si multe procese la nivel de organizatie axate pe transformarea si intarirea pozitiei in piata.

Concentrare pe dezvoltarea interna

“Este important de subliniat concentrarea noastra pe imbunatatirea proceselor interne: anul trecut am actualizat mai multe sisteme, am investit intr-o platforma automata si eficienta de comert electronic, in sistemul operational JD Edwards si altele. ELKO se remarca prin experienta si cunostintele acumulate in peste 26 ani de activitate. Credem ca rolul nostru ca distribuitor este acela de a folosi aceste cunostinte si de a le pune la dispozitia clientilor nostri. Asta inseamna dezvoltare tehnologica sustinuta, invatare si crestere prin folosirea cunostintelor angajatilor nostri si prin urmarirea tendintelor de afaceri. Suntem increzatori ca aceasta abordare ne va permite sa imbunatatim operatiunile zilnice si serviciile pe care le oferim clientilor”, a adaugat Svens Dinsdorfs.

Recunoastere

In 2018, cresterea companiei a fost observata si recunoscuta prin acordarea de diverse premii si nominalizari. ELKO Group a intrat in prestigiosul grup al celor mai mari 500 companii din Europa Centrala si de Est – COFACE. ELKO se plaseaza pe locul 124, detinand cea mai inalta pozitie dintre cele sase companii letone care se afla pe lista. Totodata, in cadrul ceremoniei anuale de premiere tinute de publicatia Dienas Bizness, ELKO a fost declarata cel mai mare holding din Letonia. In plus, ELKO Group a primit si o serie de premii acordate de parteneri.