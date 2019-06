Cat cheltuim pe luna pentru educatie?

Cheltuielile unei gospodarii cu educatia au reprezentat, in 2018, doar 0,4% din totalul cheltuielilor de consum, potrivit INS. In suma nominala, asta inseamna apoape 10 lei pe luna.

In 2018, cheltuielile pentru educatie au fost in suma nominala de doar 9,73 de lei, fata de 6,94 de lei in 2017. In ansamblul cheltuielilor de consum, educatia are parte de cea mai mica cheltuiala, doar 0,4%, potrivit datelor INS, citate de edupedu.ro. In 2016 cheltuielile pentru Educatie au fost de 6,89 lei pe luna pentru o gospodarie, iar in 2015 – 7,46 lei pe luna.

Anul trecut, cheltuielile lunare totale pentru o gospodarie au fost, in medie, de 3.667 lei (1.407 lei pe persoana) si au reprezentat 86,2% din nivelul veniturilor totale.

„Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,5%)”, se arata in raportul INS.

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, in 2018, in termeni nominali, 4.251 lei pe gospodărie si 1.631 lei pe persoana, cea mai importanta sursa de venit fiind salariile (67,2% din total venituri).

