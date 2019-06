Cat costa jucariile in Romania?

Piata internationala de jucarii destinate copiilor in anul 2019, conform estimarilor analiticilor, ar trebui sa treaca de valoarea de 100 mld $, cu alte cuvinte sa ajunga la acelasi nivel cu economia tarilor precum Luxemburg, Republica Dominicana sau Slovacia. Desi piata jucariilor ofera foarte multe posibilitati, totusi cele mai cerute marci de jucarii in toate tarile sunt doar doua.

Barbie a aparut acum 60 de ani. Pe parcursul anilor si-a tot schimbat aspectul fizic, meseria, chiar si originea. Lumea o iubeste si o uraste. Intretine atmosfera, educa, dar este si sursa unor critici foarte mari. Blocurile Lego, in schimb, au revolutionat intreaga industrie a constructiilor pentru copii. Zi de zi fiecare a putut sa construiasca si sa renoveze indiferent de varsta, sex sau cunostinte.

Departamentul de analiza Picodi.com a decis sa verifice pretul mediu al celei mai faimoase papusi Barbie Sirena si a unui set de blocuri Lego Classic, de dimensiuni medii, in 50 de tari ale lumii. De la tara la tara, preturile s-au triplat. Din imaginea de mai jos vei afla, in ce tari cumpararea unui cadou pentru un copil nu presupune investitii mari, si care sunt tarile in care pretul jucariilor poate sa acapareze o suma importanta din bugetul familiei.

Pentru o papusa Barbie Sirena vom plati in Romania 118 lei. Mai mult ar trebui sa scoatem din buzunar la vecinii maghiari, 123 lei, iar mai putin in Ucraina, 104 lei. Cel mai bun pret al acestei jucarii il vom gasi in Mexic – doar 77 lei dupa schimbarea valutei in cea locala. Achizitionarea unei astfel de papusi nu e convenabila deloc in Singapore si Emiratele Arabe Unite – 239 lei respectiv 226 lei.

Pretul mediu al blocurilor Lego Classic (484 de piese) in magazinele romanesti, este de 135 de lei, adica este cam acelasi cu cel din toate tarile europene. In schimb, cel mai mic pret al blocurilor Lego Classic s-a gasit in Franta si SUA – 114 lei si 117 lei dupa schimbarea valutei din euro si dolari. Aceleasi blocuri sunt de trei ori mai scumpe in tarile din America Latina, precum Peru si Columbia (349 lei respectiv 343 lei).

In clasamentul general, care este format din preturile celor doua marci de jucarii, Romania se afla pe o pozitie convenabila – preturile acestor jucarii in Romania fac parte din categoria celor mici, astfel pentru aceste doua jucarii vom plati 253 lei. Chiar si asa preturile acestor doua marci de jucarii sunt mai mari in Romania decat in tarile mai dezvoltate, precum SUA, Australia sau Franta. Cele mai mari preturi raman in tarile slab dezvoltate, precum Peru, Columbia, Pakistan si Insulele Filipine.

sursa wall-street.ro