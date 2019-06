Cele mai bune salarii si oportunitati de dezvoltare profesionala

ING Romania, TELUS International Europe, KPMG Romania, Microsoft Romania, Orange Romania si Lidl se afla pe primele locuri in topul angajatorilor care ofera cele mai mari salarii, dar si cele mai multe oportunitati de dezvoltare profesionala.

Companiile din domeniul IT conduc topul cu cele mai mari salarii oferite angajatilor. Fata de 2018, salariile in domeniul IT au inregistrat o crestere de aproximativ 1%.

Angajatii romani nu pun accentul doar pe un salariu atractiv, ci isi doresc si beneficii de tip material, dar si mai multe oportunitati de crestere pe plan profesional. De aceea, angajatorii care isi doresc sa ramana competitivi au majorat bonusurile si ofera mai multe oportunitati de dezvoltare profesionala in 2019.

„Observam un interes crescut din partea companiilor de a ramane competitive pe piata muncii atat din perspectiva salariilor, cat si din perspectiva beneficiilor oferite. Pare sa fie un rezultat al crizei acute de personal de pe piata muncii, la nivelul tuturor industriilor. In continuare, industria IT este pe primele pozitii in top, ceea ce confirma trendul ultimilor ani”, a declarat Costin Tudor, fondatorul platformei Undelucram.ro.

Topul angajatorilor care ofera cele mai bune salarii:

Banci/Institutii financiare

-ING Romania

-BCR – Banca Comerciala Romana SA

-Banca Transilvania

-Raiffeisen Bank

-BRD – Groupe Societe Generale

BPO&Servicii

-TELUS International Europe

-HP Inc.

-Wipro Technologies

-Accenture Romania

-Stefanini Romania

-Genpact Romania

Consultanta

-KPMG Romania

-Deloitte Romania

-EY Romania

-Automatic Data Processing – ADP Romania

-PwC Romania

IT&C

-Microsoft Romania

-Adobe Romania

-Nobel

-Avira Romania

-UiPath

Productie

-Philip Morris Romania

-Honeywell Romania

-JTI Romania

-Continental Automotive Group Romania

-Emerson

Retail

-Lidl Romania

-Kaufland Romania

-Penny Market – Rewe Romania

-Carrefour Romania

-Mega Image

Telecomunicatii

-Orange Romania

-Vodafone Romania

-Ericsson Romania

-Huawei Romania

-RCS&RDS

Topul angajatorilor care ofera cele mai multe oportunitati de dezvoltare:

Banci/Institutii financiare

-ING Romania

-Raiffeisen Bank

-BCR – Banca Comerciala Romana SA

-Banca Transilvania

-UniCredit Bank

BPO&Servicii

-HP Inc.

-Genpact Romania

-Stefanini Romania

-TELUS International Europe

-Accenture Romania

Consultanta

-KPMG Romania

-EY Romania

-PwC Romania

-Deloitte Romania

-Automatic Data Processing – ADP Romania

IT&C

-Zitec

-Microsoft Romania

-Nobel

-Endava

-vira Romania

Productie

-British American Tobacco Romania

-Continental Automotive Group Romania

-Michelin Romania

-Leoni Wiring Systems

-Emerson

Retail

-Lidl Romania

-Kaufland Romania

-Penny Market – Rewe Romania

-Carrefour Romania

-Mega Image

Telecomunicatii

-Vodafone Romania

-Orange Romania

-Ericsson Romania

-Huawei Romania

-Telekom Romania

Topurile au fost alcatuite pe baza unui indice obtinut din media notelor acordate angajatorilor de catre utilizatori (angajati, fosti angajati, candidati) si numarul de evaluari. Peste 250.000 de evaluari ale companiilor din Romania au fost publicate pana in prezent pe Undelucram.ro. Topurile iau in considerare evaluarile lasate pana pe data de 1 iunie 2019 de catre utilizatorii inregistrati pe platforma.