Peste 60% dintre tinerii romani intampina dificultati in a accesa un credit ipotecar

Revolut a analizat obiceiurile de economisire ale tinerilor din Romania si din alte tari europene in cadrul unui studiu desfasurat pe un esantion de peste 11.000 de respondenti, dintre care 3.000 de romani. Datele rezultate releva faptul ca 47.57% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 18 si 38 de ani economisesc in mod constant, in timp ce 17,11% nu reusesc deloc sa puna bani deoparte.

Peste 70% dintre tinerii din Romania sustin ca le face placere sa isi gestioneze finantele personale, desi majoritatea (61,45%) isi face griji cu privire la viitorul financiar si considera ca este dificil sa stranga bani in mod frecvent. Conform datelor inregistrate, cei mai multi ”millennials” economisesc utilizand conturi de economii (47,95%) si numerar (23,22%), in timp ce numarul celor care aleg variante precum actiuni, obligatiuni si fonduri mutuale nu depaseste 6%.

Cei care reusesc sa economiseasca strang bani pentru vacante (38,26%), pentru a achizitiona o locuinta (22,27%) si pentru cheltuieli neprevazute (10,67%). Peste 6% fac acest lucru pentru un autoturism sau pentru a cumpara diferite dispozitive, iar procentul celor care pun lunar sume de bani intr-un cont pentru copii este de 5,68%.

Pensia pare sa aiba un rol extrem de important pentru majoritatea tinerilor. Astfel, 90,6% sustin ca ii preocupa foarte mult sa beneficieze de o pensie, iar 71,4% isi doresc sa primeasca de la angajatori mai multe sfaturi si informatii despre pensie si alte beneficii asemanatoare. In mod paradoxal, in ciuda interesului crescut pentru veniturile din anii de pensie, doar 5% dintre tineri economisesc in acest scop.

Un interes mai crescut poate fi constatat atunci cand vine vorba despre investitiile in imobiliare. Spre deosebire de vestici, 59% dintre tinerii din Romania prefera sa detina propria locuinta in detrimentul inchirierii, insa un camin propriu ramane un lux pentru multi dintre ei. Peste jumatate dintre respondenti (55,81%) considera ca este foarte dificil sa achizitioneze o prima casa si mai mult de 60% intampina dificultati in a accesa un credit ipotecar, proces pe care il considera anevoios si stresant. Chiar si in aceasta situatie, aproape 58% dintre cei care isi doresc sa aiba propria locuinta intentioneaza sa solicite un imprumut.

In mod surprinzator, capitala nu detine locul intai in ceea ce priveste sumele economisite de tineri, desi inregistreaza cele mai ridicate salarii la nivel national. Brasovenii sunt in topul clasamentului, cu economii medii de 108,69 euro pe luna, urmati de bucuresteni care reusesc sa puna deoparte circa 89,25 euro lunar. Sume aproximativ asemanatoare economisesc si tinerii din Iasi (86,59 euro/luna) sau Cluj (83,31 euro/luna), cu circa 60% mai mult fata de timisoreni, carora le raman in medie 50,17 euro dupa cheltuielile din fiecare luna.

Europenii care reusesc sa economiseasca cei mai multi bani lunar sunt berlinezii. Acestia pun deoparte in fiecare luna peste 291 de euro, fiind indeaproape urmati de londonezi, cu 288 de euro lunar si de tinerii din Copenhaga, care economisesc 266 de euro la fiecare salariu. Bucurestenii economisesc mult mai putin si fata de vecinii din Budapesta (177,62 euro/lunar) sau cei din Sofia (130,19 euro/lunar).

