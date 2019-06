20 milioane euro pentru achizitii in tara si in strainatate

MedLife vrea sa aloce 20 milioane euro pentru continuarea programului de achizitii in tara si strainatate. Pentru aceasta, compania isi propune majorarea limitei de credit cu 15 milioane de euro, la care se adauga alte lichiditati proprii ale companiei.

Consiliul de Administratie MedLife a anuntat ca isi propune majorarea limitei de credit cu 15 milioane de euro, la aceasta majorare fiind adaugate si alte lichiditati proprii ale companiei, pana la valoarea totala de 20 milioane de euro, obiectivul principal al acestei actiuni fiind dezvoltarea programului de achizitii si extinderea nationala si internationala.

Sindicatul de banci pentru accesarea creditului este format din Banca Comerciala Romana, in calitate de coordonator, aranjor principal, agent de facilitate si de garanti si finantator, BRD Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank si Banca Transilvania, in calitate de aranjori si finantatori.

“Am reusit sa ne imbunatatim marjele si acest lucru ne permite sa crestem sustenabil si, totodata, sa asiguram raportul optim dintre datoria neta si profit. Scaderea gradului de indatorare ne incurajeaza sa ne indreptam catre actionari pentru a solicita cresterea liniilor de finantare in vederea reluarii achizitiilor in Romania, Ungaria, dar si in tarile invecinate unde vedem o piata importanta de crestere. Prospectam si testam piata permanent si avem in acest moment discutii cu 5-6 operatori din Romania si cu alti 2-3 din Ungaria si speram ca in perioada urmatoare sa concretizam cateva tranzactii”, a declarat Mihai Marcu, presedinte si CEO MedLife Group.

A incheiat primul trimestru din 2019 pe o directie ascendenta, anuntand o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 224,9 milioane lei aferenta acestei perioade, in crestere cu 27,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rezultatele din primul trimestru vin pe fondul unei dinamici foarte bune pe toate liniile de business, dinamica sustinuta de apetitul in crestere al romanilor pentru serviciile medicale, dar si de o evolutie favorabila la nivelul intregii piete. Si este cel mai mare furnizor de servicii private de sanatate din Romania. Compania opereaza cea mai extinsa retea de clinici, una din marile retele de laboratoare medicale, spitale generale si specializate si are cea mai mare baza de clienti pentru Pachete de Preventie in Sanatate din tara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, una dintre marile companii private de sanatate din Europa Centrala si de Est.

