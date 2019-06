Cat din cheltuielile totale merg la stat sub forma de impozite si taxe?

Veniturile romanilor au crescut in 2018, dar si cheltuielile in acelasi ritm. Din pacate, in structura, avem inca mari probleme de alocare a cheltuielilor! Tabloul cheltuielilor gospodariilor din Romania ofera o imagine pe cat de dureroasa pe atat de relevanta cu privire la nivelul de educatie si de dezvoltare din tara noastra. Cum isi impart romanii cheltuielile intre consum si investitii, dar mai ales cat aloca pentru tutun si alcool si cat pentru educatie sau economii?

Veniturile gospodariilor din Romania au crescut, in 2018, fata de 2017, de la 3.392 lei/luna, la 4.251 lei/luna (+859 de lei), potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).

In acelasi, timp, insa, si cheltuielile au crescut de la 2.874 lei/luna/gospodarie in 2017, la 3.667 lei/luna/gospodarie in 2018 (+791 de lei).

De unde au provenit banii in plus si unde s-au dus la fel de repede cum au venit? Din cresterile salariale, in special, si s-au dus pe impozite si taxe (aici fiind cea mai mare diferenta la cheltuieli in 2018 fata de 2017). La 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare mutarea contributiilor de angajator la angajat, fapt care a sporit taxele puse in seama salariatilor. Daca in 2017, o gospodarie aloca 21,1% din cheltuieli impozitelor si contributiilor, un an mai tarziu acestea reprezentau 31,5% din total (mai mult de 10 puncte procentuale).

Cheltuielile de consum au scazut de la 71% din total la 62% un an mai tarziu. Procentul alocat investitiilor a ramas, insa, constant, la 0,5% din cheltuielile pe gospodarie.

Cei mai multi bani se duc pe alimente (33,3% in 2018, cu un punct procentual mai putin decat in 2017), pe locul doi se afla cheltuielile cu locuinta (16,2%) iar pe locul trei, in stagnare de la un an la altul, se afla, din pacate, cheltuielile alocate pentru alcool si tutun (8,2%).

Asadar, romanii dau mai mult pe alcool si tutun decat pe oricare din categoriile urmatoare: imbracaminte si incaltamine (7,1%), transport (7,2%), mobila (5,8%) sanatate (5%), comunicatii (4,8%), recreere si cultura, hoteluri, cafenele si restaurante (4,6%) si, mai ales, EDUCATIE (0,4%)!

sursa wall-street.ro