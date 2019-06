Orasele care pun la cale transportul electric

Bucuresti, Cluj, Iasi, Suceava, Targu Mures si Tulcea, printre orasele care achizitioneaza mijloace de transport electrice in 2019.

Aproape 500 de autobuze electrice urmeaza sa circule pe strazile din tara, iar unele dintre ele au inceput deja sa transporte calatori in oras. Capitala intentioneaza sa aiba cea mai mare flota de mijloace de transport electrice, dupa ce a semnat contractul pentru 100 de autobuze electrice. Timisoara ocupa locul doi in clasament, cu 44 de autobuze electrice, iar Cluj completeaza podiumul, cu 41 de autobuze.

In Bucuresti au fost semnate contracte pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice si a 80 de tramvaie. In total, 11 contracte cu o valoare de 233 de milioane de euro, finantarea fiind sustinuta prin Programul Operational Regional 2014-2020.

Pe strazile din Iasi, Piatra Neamt, Targu Mures si Tulcea vor circula, de asemenea, autobuze electrice, dupa ce Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat, in mai 2019, licitatia pentru achizitia a 70 de autobuze electrice de 10 metri lungime, contractele ridicandu-se la suma de 33 de milioane de euro.

Astfel, Iasi va avea 24 de autobuze electrice, 24 de statii de incarcare lenta si 7 statii de incarcare rapida. Neamt va cumpara 21 de autobuze electrice, 21 de statii de incarcare lenta si 7 statii de incarcare rapida. Pe strazile din Targu Mures vor circula 15 autobuze electrice si vor fi 15 statii de incarcare lenta si 5 statii de incarcare rapida, iar in Tulcea vor fi 10 autobuze electrice, 10 statii de incarcare lenta si 3 statii incarcare rapida.

Numarul autobuzelor electrice va ajunge, anul acesta, la 41, in orasul Cluj-Napoca. Cele 11 autobuze electrice, achizitionate din fonduri elvetiene, au inceput sa fie folosite in trafic in 2018, cand au fost date in folosinta si cele 60 de autobuze Mercedes-Benz Conecto Euro 6. Celelalte 30 de mijloace de transport electrice, achizitionate cu fonduri europe, vor circula pe strazi incepand cu acest an, potrivit presei locale.

Constanta va intra si ea in randul oraselor verzi dupa ce va achizitiona, conform planului Ministerului Dezvoltarii, 21 de autobuze electrice de 10 metri lungime si 20 de autobuzele de 12 metri lungime.

Autobuzele electrice vor circula si pe strazile din Focsani (20), Lugoj (9), Slobozia (7) si Turda (20), in urma investitiei Ministerului Dezvoltarii.

Focsani va avea 20 de autobuze electrice cu lungimea de 10 metri, cinci statii de incarcare rapida a autobuzelor electrice si alte 20 de statii de incarcare normala, investitia ridicandu-se la aproximativ 45 de milioane de lei.

In Braila, cetatenii vor avea la dispozitie 11 autobuze electrice, care vin cu 3 statii de incarcare rapida si 11 statii de incarcare lenta. In Lugoj vor fi 9 autobuze electrice, 3 statii de incarcare rapida si 9 statii de incarcare lenta, iar in Slobozia vor fi 7 autobuze electrice, doua statii de incarcare rapida si 7 statii de incarcare lenta.

Turda va cumpara 20 de autobuze electrice SOR, produse in Cehia: 10 autobuze de 9 metri lungime si alte 10 de 11 metri. Mijloacele de transport vor fi date in folosinta in acest an.

Pe strazile din Timisoara si Brasov vor circula 56 de autobuze electrice, cu lungimea de 18 metri, valoarea contractului fiind estimata la circa 220 de milioane de lei, cu tot cu TVA, anunta Ministerul Dezvoltarii. Timisoara va avea 44 de autobuze, 15 statii de incarcare rapida si 44 de statii de incarcare lenta.

Pe langa cele 12 autobuze electrice achizitionate de Ministerul Dezvoltarii, in Brasov ar urma sa circule 32 de autobuze electrice si 20 de autobuze hibrid, banii pentru cumparare urmand sa vina de la Administratia Fondului de Mediu. Brasov va mai cumpara si 26 de troleibuze articulate, de 18 metri – valoarea proiectului fiind de 77 de milioane de lei, finantarea urmand sa fie nerambursabila.

La finalul lunii decembrie, Ministerul Dezvoltarii a lansat licitatia pentru cumpararea a 51 de autobuze electrice pentru Alba Iulia (13), Buzau (9) si Ploiesti (9).

Drobeta Turnu Severin va avea 3 autobuze electrice cu lungime de 10 metri lungime, 3 statii de incarcare lenta si o statie de incarcare rapida, cu o valoare de 6,8 milioane de lei.

Alexandria va avea 10 autobuze electrice cu lungimea de 10 metri, 10 statii de incarcare lenta si 3 statii de incarcare rapida. Contractul va avea o valoare de 22,7 milioane de lei.

Pe strazile din Zalau vor circula 20 de autobuze electrice, 10 autobuze cu lungimea de 10 metri si 10 autobuze cu lungime de 12 metri.

Bistrita anunta, la finalul anului trecut, ca va cumpara 10 autobuze electrice, in urma proiectului „Linia verde”, derulat de primarie cu fonduri europene, care are o valoare de 58,8 milioane de lei.

Suceava gestioneaza proiecte in valoare de 40 de milioane de lei, prin care va achizitiona 15 vehicule electrice (11 autoturisme electrice, doua furgonete electrice, o automaturatoare electrica si o autocisterna electrica), 10 biciclete electrice al caror sistem de incarcare este echipat cu panouri fotovoltaice, 5 autobuze electrice de mici dimensiuni si va realiza infrastructura aferenta sistemului pilot de electromobilitate care cuprinde: 28 de puncte de incarcare pentru vehicule electrice, un centru de incarcare biciclete electrice, un sistem fotovoltaic si 56 spatii de parcare pentru vehicule electrice.

