Peste 4.000 euro pe mp pentru locuinte de lux in Capitala

Pretul mediu pentru proprietatile premium si lux a atins cea mai mare valoare pe metru patrat pentru o locuinta, de 4.170 euro, cu mult peste nivelul de dinainte de criza. Ca urmare, o pondere de 47% dintre aceste locuinte premium si lux costa acum peste 4.000 de euro pe metru patrat, iar in unele cazuri depasesc chiar 7.000 de euro pentru un metru patrat, valoare care nu a fost inregistrata nici in anii de boom imobiliar.

Proprietatile fine living (de lux) au luat avant in perioada 2012-2016 si au aparut datorita cererii in crestere an de an pentru acest tip de locuinte. Cel mai puternic atuu al lor fiind zona in care sunt construite, majoritatea fiind in nordul capitalei, in zone precum: Herastrau – Soseaua Nordului, Pipera, Baneasa, Primaverii, Aviatorilor, Floreasca, Kiseleff si Dorobanti.

„Chiar daca piata imobiliara venea dupa o scadere din punct de vedere al preturilor, acest lucru nu a incetinit constructia de locuinte ultra-premium. Din contra, au cunoscut o crestere in volum de la un an la altul. Pentru ca aceste proprietati sunt speciale, ele nu isi pierd valoarea in timp, fiind amplasate in zone unde nu prea mai exista terenuri pentru constructii noi. Si atunci, o astfel de locuinta este ca aurul pentru investitori sau pentru cei care vor sa aiba siguranta ca proprietatea va avea valoare si in viitor. Sunt zone unde pur si simplu aceste proprietati nu se devalorizeaza”, a declarat Rafaela Nebreda.

Anul acesta locuintele de lux au atins apogeul din punct de vedere al preturilor cerute pe metrul patrat. Iar potrivit studiilor realizate de expertii Imoteca, pretul mediu pentru proprietatile fine living a ajuns la 4.170 de euro/mp. O pondere de 35% dintre proprietatile fine living au preturi pe metrul patrat intre 4000 si 4.400 euro, iar 11,5% costa intre 5.300 euro/mp si 5.609 euro/mp.

Cele mai mici preturi pentru astfel de locuinte nu scad sub 3.000 de euro. 24% costa intre 3.000-3.500 euro/mp. Mai putin de o treime (29%) au valori intre 3.700 euro si 4.000 euro/mp.

„Desi pretul nu este principalul criteriu de selectie pentru locuinte de lux, cumparatorii sunt dispusi sa plateasca sume cu multe zerouri pentru o proprietate. Locatia ramane in continuare cel mai important punct de atractivitate, fiind urmata de suprafete, facilitati, renumele dezvoltatorului si profitul in cazul unei crize economice”, adauga Rafaela Nebreda.

Un apartament cu 2 camere ultra-premium, cu o suprafata de 52mp, are o valoare medie peste 182.000 euro. In timp ce un apartament de 3 camere, are un pret mediu de 450.000 de euro. In general, un astfel de apartament are o suprafata de 98 mp. Ceva mai generoase sunt apartamentele cu 4 camere, care au suprafete de pana la 140 mp, insa costul ajunge la 614.000 euro.

Pentru penthouse-uri sau duplexuri, pretul mediu pe unitate sare de 1 milion de euro. De asemenea, si aici intalnim suprafete generoase de 239 mp, suprafata medie. Un criteriu important este acela ca pentru apartamentele ultra-premium terasele trebuie sa fie mari.

De aceea 18% din proiecte dispun de terase cu suprafete cuprinse intre 94 mp pana la 200 mp. Insa, cele mai multe proiecte, mai exact 35% au terase cu suprafete cuprinse intre 23 mp si 32 mp.

sursa wall-street.ro