Magazinele de retail din Europa

GfK anticipeaza o crestere a cifrei de afaceri de 2% pentru magazinele de retail (brick-and-mortar) din cele 27 de tari ale UE analizate (mai putin Marea Britanie) in 2019. Cele mai mari rate de crestere este asteptat sa le aiba Romania (7%) si Lituania (aproape 6%). Este, de asemenea, prognozata crestere pentru Spania (2,4%) si Franta (2,8%).

Majoritatea consumatorilor europeni sunt in prezent impartiti intre forte opuse. Pe de o parte, este incertitudinea legata de Brexit, conflictele comerciale si perspectivele de crestere mai slabe pe pietele de export importante, ar fi China. Dar, pe de alta parte, Europa are o piata solida a fortei de munca, cresteri salariale mai mari si preturi moderate pentru titei.

Studiul analizeaza tendintele si evolutiile din 27 de tari europene si ofera o prognoza a cifrei de afaceri pentru 2019, oferind retailerilor, investitorilor si dezvoltatorilor de proiecte un punct de referinta important pentru luarea deciziilor.

„GfK prognozeaza in 2019 o crestere a cifrei de afaceri de doua procente pentru retailul format din magazinele fizice pentru tarile europene”, explica expertul in retail Dr. Johannes Schamel. „Aceasta crestere este doar putin peste rata inflatiei si comparabila cu cresterea observata anul trecut”.

-Puterea de cumparare: In 2018, fiecare cetatean al celor 27 de tari analizate a avut o putere medie de cumparare de 16.878 euro. Aceasta echivaleaza cu o crestere nominala de 3% faţa de anul precedent. Cele zece natiuni (din Est) ale UE cu cea mai mare crestere a puterii de cumparare pe cap de locuitor din acest an au o putere de cumparare mai mica decat cea medie.

Chiar daca in crestere, puterea de cumparare in Romania este printre cele mai mici din Europa. Puterea de cumparare in Romania ramane printre cele mai scazute din Europa. Situatia este asemanatoare celei din Croatia, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Bosnia – Hertegovina, Macedonia, Albania si Turcia

-Prognoza cifrei de afaceri pentru 2019: Avand in vedere cresterea continua a comertului online, GfK anticipeaza o crestere nominala a cifrei de afaceri de 2% pentru tarile analizate. Cele mai mari rate de crestere in randul statelor UE sunt asteptate pentru Romania (7%) si Lituania (aproape 6%).

-Inflatia: Prabusirea preturilor la energie care a inceput inca de la sfarsitul anului trecut este un indicator ca rata inflatiei in UE va scadea. Alaturi de continuarea litigiilor comerciale cu SUA, slabirea economiei europene la inceputul anului 2019 domoleste optimismul economistilor. Ca urmare, este de asteptat in 2019 o rata a inflatiei mai mica de 1,6% pentru Uniunea Europeana. Pentru Romania, inflatia prognozata pentru 2019 se situeaza la 3.3%, una dintre cele mai mari din Europa.

-Ponderea spatiilor comerciale pe cap de locuitor: In timp ce ponderea spatiilor comerciale pe cap de locuitor pentru toate tarile europene a crescut si ea in 2018, acest lucru s-a intamplat la un nivel semnificativ mai scazut fata de anii precedenti. Cresterea la nivelul UE a acestei ponderi a fost contrabalansata de cresterea populatiei. Tinand cont de aceasta, ponderea spatiilor comerciale pe cap de locuitor ramane la valoarea anului precedent, de 1.13 m². Printre primele trei tari clasate se numara Belgia (1.66 m²/ cap de locuitor) si Olanda (1.60 m²/ cap de locuitor), precum si Austria (1.62 m²/ cap de locuitor). In Europa de Est, Croatia (1.16m² per capita; +2.8%), Bulgaria (0.77m² per capita; +1.7%) si Romania (0.73m² per capita; +1.7%) au reusit sa castige cel mai mult teren, desi Romania si Bulgaria continua sa se situeze in partea de jos a clasamentului UE.

-Profitabilitatea spatiilor comerciale: La nivel european, nu s-a produs nicio schimbare in clasamentul primelor trei tari fata de anul precedent in ceea ce priveste productivitatea spatiilor de vanzare. Castigatorul necontestat continua sa fie Luxemburg (aproximativ 7250 €/m²), care a cunoscut chiar o usoara crestere (1,4%) in 2018. Locurile al doilea si al treilea sunt ocupate de Norvegia (aproximativ 6430 €/m²), respectiv Elvetia (aproximativ 6220 €/m²).

Cifra de afaceri este semnificativ mai mica in randul retailerilor din tarilor UE din est si sud-est. Cu spatii intre 2680€ /m² si 2760€ /m², Romania, Polonia si Bulgaria au cele mai scazute valori de profitabilitate din UE. Chiar si asa, aceste tari sunt printre cele care se lauda cu cele mai mari castiguri si cresteri anuale de la 5,7% la 6,7%, ceea ce inseamna ca incet, dar sigur reduc decalajul fata de celelalte tari.

