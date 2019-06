Mega Image doneaza echipamente medicale de 60.000 de euro

Cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Sange, Mega Image a anuntat ca doneaza echipamente medicale in valoare de 60.000 de euro pentru patru centre de transfuzii din Romania.

Vor fi dotate centre de transfuzii din orase precum Bucuresti, Ploiesti, Constanta si Cluj Napoca.

Intrebat despre motivul pentru care compania Mega Image a ales sa se implice in acest proiect, Mircea Moga, Director General Mega Image a declarat ca este vorba despre un angajament pe termen lung, care face parte din strategia da a sprijini comunitatile clientilor si de a-i ajuta acolo unde conteaza.

„Noi la Mega Image vrem sa facem bine prin promovarea unei alimentatii sanatoase, a unui stil de viata sanatos, prin implicarea activa in viata comunitatilor din care facem parte, prin produse de marca proprie sigure si sustenabile dar si prin parteneriate puternice „, a completat Mircea Moga.

Echipamentele achizitionate vor avea rolul de a asigura desfasurarea activitatii in cele mai bune conditii. Atat reprezentantii companiei cat si Dr. Doina Gosa au subliniat faptul ca in spatele donarii de sange este o munca asidua care necesita mult suport.

„Este sarbatoarea donatorilor de sange. Sangele nu se cumpara, nu se vinde, suntem neputinciosi in fata pacientilor daca oamenii nu vin sa doneze”, a precizat Doina Gosa, Director Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti.

„Sangele este un tesut viu, care nu se poate cumpara, el poate fi obtinut doar prin bunavointa donatorilor. In prezent, Romania se confrunta cu un numar mic si in continua scadere de donatori, in ciuda campaniilor de constientizare de pana acum. Este important sa ne implicam in numar cat mai mare in astfel de cauze, pentru a asigura necesarul de sange din spitale si a putea salva cat mai multe vieti. Ne bucuram sa avem sustinerea Mega Image in demersul de constientizare a acestei cauze. Echipamentele sponsorizate prin donatie au fost extrem de importante deoarece ne-au permis recoltarea sangelui cu echipamente moderne, efectuarea in conditii optime a controlului de calitate a componentelor sanguine, iar sponsorizarea de anul acesta ne permite, de asemenea, pastrarea in conditii optime a trombocitelor, stocarea sangelui in echipamente noi, cu monitorizarea temperaturii, contribuind la modernizarea activitatii noastre”, a explicat Doina Gosa.

„Trebuie sa fie un sange sigur atat pentru pacient cat si pentru donator. Donarea tine de viata pacientului pentru ca sunt multe cazuri grave care necesita transfuzii”, a reiterat Gosa.

La data de 14 iunie se celebreaza, in intreaga lume, Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, in semn de multumire pentru donatorii de sange care salveaza milioane de vieti prin gestul lor voluntar. In Romania, doar 2% dintre locuitori doneaza sange intr-un an, fata de media de 10% in Uniunea Europeana, astfel ca 1 din 3 romani nu beneficiaza de transfuzii de sange atunci cand este nevoie.

sursa wall-street.ro