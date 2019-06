Inovatie in industria feroviara romaneasca

Inovatie in industria feroviara romaneasca

Desi cuvantul inovatie nu este strain de industria feroviara, momentul in care trenurile autonome vor deveni realitate ramane unul indepartat. Pana atunci, eficientizarea si reducerea impactului asupra mediului raman principalele cai ale progresului tehnologic in domeniu, spune Gratian Calin (foto), vicepresedintele diviziei de Material Rulant Calatori, Grupul Grampet – Grup Feroviar Roman.

Reloc – Electroputere VFU, parte a grupului feroviar Grampet, este in prezent cea mai mare unitate de fabricare si reparatii de locomotive din Romania si din Europa Centrala si de Sud-Est. In ultimii ani, oltenii au lansat noi locomotive si dispozitive care s-au adaugat celor peste 6.000 de vehicule feroviare reparate sau modernizate.

Capetele de afis sunt reprezentate de locomotiva Diesel hidraulica “Terranova” echipata cu motoare realizate de americanii de la Caterpillar, si locomotiva LDE 2100 CP care functioneaza doar cu biodiesel (ulei vegetal).

Terranova este o locomotiva versatila care poate functiona oriunde la nivel mondial si intruneste conditiile stagiul 3B pentru emisii poluante, care nu este inca obligatoriu in UE. Terranova a fost realizata de la zero, iar la momentul lansarii era prima locomotiva realizata integral de romani dupa Revolutia din ’89.

Reloc – Electroputere VFU Craiova au lansat si motorizarea biodiesel destinata locomotivei LDE 2100 CP. Motorizarile biodiesel exista si in alte tari, insa modelul realizat la Craiova este unic datorita faptului ca functioneaza cu biodiesel pur, fara adaos de motorina. Consumul acestei locomotive este practic identic celui inregistrat de o locomotiva normala, in vreme ce puterea de tractiune este aceeasi in ambele cazuri.

Cu scopul declarat de a creste eficienta locomotivelor de manevra diesel-hidraulice si reducerea emisiilor poluante, inginerii Reloc – Electroputere VFU au implementat recent un sistem de propulsie electrica cu alimentare pe baterii, precum si a unui sistem de comanda radio la distanta pentru locomotivele LDH 1250CP si LDH 450CP.

Noul sistem permite, printre altele, diagnoza in timp real privind functionarea locomotivei, monitorizarea continua a modului de exploatare, intretinere si conducerea simplificata a locomotivelor.

Locotractorul “BATRACK” reprezinta un alt proiect realizat de la zero de catre Reloc. Aparent o mini-locomotiva, dispozitivul de manevra electrica a fost conceput ca o alternativa la locomotivele traditionale. Locotractorul dezvoltat in Craiova se adapteaza la nevoile utilizatorilor cu acces la liniile de cale ferata putand fi utilizat pentru actiunile complicate in depouri, mine, porturi, aeroporturi, combinate siderurgice, metrou, triaje, tractarea tramvaielor, etc. BATRACK functioneaza exclusiv pe baterii, avand o autonomie de 10 ore, si este echipat cu un sistem de control de la distanta.

Un alt vehicul feroviar auxiliar produs de Reloc este Drezina pantograf. Drezinele sunt folosite pentru constructia si mentenanta catenarei, adica a firului ce serveste la alimentarea locomotivelor electrice, prin intermediul pantografelor acestora. Pe teritoriul Romaniei, catenara face parte din infrastructura feroviara ce este in proprietatea statului si este administrata de catre Electrificare SA, o filiala a Companiei Nationale a CFR SA. Acesta din urma este administratorul intregii infrastructuri feroviare din Romania.

Grupul Grampet, din care face parte si fabrica Reloc din Craiova, a dezvoltat in ultimii ani si o serie de proiecte IT pentru a eficientiza functionarea proceselor in cadrul companiei. Printre acestea se numara si proiectul de conducere de la distanta a locomotivelor.

“Acesta va eficientiza utilizarea personalului de drum si va creste siguranta transportului feroviar prin integrarea solutiilor inteligente de recunoastere si interpretare de la distanta a obstacolelor si a semnalelor”, explica Ciprian Pocovnicu, Director IT Grampet Group.

Grampet a realizat doua proiecte de interactiune digitala cu angajatii prin intermediul tabletei, in scopul realizarii schimbului bidirectional de informatii in timp real si al monitorizarii operatiunilor din teritoriu. Compania trece in prezent printr-un proces de transformare digitala, prin care se tinteste robotizarea proceselor software repetitive si delegarea deciziile operationale solutiilor de inteligenta artificiala.

sursa wall-street.ro