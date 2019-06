83 de startup-uri ai programului factory by Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank finanteaza 83 de startup-uri romanesti, in cea de-a doua editie a programului factory by Raiffeisen Bank. Acestea vor primi o finantare in valoare totala de peste 3 milioane de euro. Fata de prima editie, numarul proiectelor castigatoare, dar si valoarea totala a finantarilor s-au triplat, anunta banca printr-un comunicat de presa.

Startup-urile finantate in acest an activeaza in domeniul serviciilor (39%), al productiei (35%), IT&C (13%) sau al educatiei (7%). Dintre castigatori, 74% dintre antreprenori au aplicat pentru finantari care le vor permite sa investeasca in dezvoltarea afacerii lor, in timp ce 26% urmaresc cresterea capitalului de lucru.

In cadrul competitiei, au fost depuse spre finantare 315 proiecte si au avut loc 127 de interviuri cu antreprenorii.

Din cele 315 proiecte inscrise, 83% provin din mediul urban, iar 17% din mediul rural. Cele mai multe proiecte castigatoare sunt din regiunea Bucuresti-Ilfov si judetele Cluj, Galati, Ialomita si Iasi.

„Antreprenorii aflati la inceput de drum au nevoie, pe langa sustinere financiara, de un partener de incredere pe termen lung, pentru a-si putea pune planurile in aplicare. Tocmai de aceea, in 2018 am lansat factory by Raiffeisen Bank, un program care nu ofera doar finantare antreprenorilor romani, ci le da posibilitatea de a interactiona cu experti care pot sa-i ajute sa inteleaga mai bine etapele prin care trec pentru a-si dezvolta afacerea. Anul acesta am avut de trei ori mai multi aplicanti, fata de prima editie, iar acest lucru ne confirma tendinta de crestere a numarului celor care doresc sa-si schimbe statutul de angajat cu cel de antreprenor”, a declarat Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail la Raiffeisen Bank.

Un studiu online realizat pentru Raiffeisen Bank releva faptul ca unul din doi romani isi doreste sa inceapa propria afacere.

„Nu ne-a fost deloc usor sa alegem castigatorii si de aceea am hotarat sa finantam de trei ori mai multe proiecte, fata de editia de anul trecut si fata de ce ne-am propus initial”, a mai spus Vladimir Kalinov.

sursa wall-street.ro