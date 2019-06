Industria jocurilor de noroc din Romania – retrospectiva si perspectiva

Subiect tabu pentru unii, industria jocurilor de noroc din Romania este o ramura care genereaza venituri importante pentru bugetul de stat si care este foarte bine reglementata.

Matura din toate punctele de vedere, piata de jocuri de noroc din Romania a implinit anul acesta 4 ani de cand s-au reglementat jocurile de noroc. Desi reglementata inca din anul 2010, tocmai in 2015 a aparut primul cadrul legislativ. Atunci, ONJN a structurat legislatia in urma unui dialog purtat intre toate partile direct interesate.

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc este singurul organ de specialitate al administratiei publice centrale, ce poate gestiona unitar bazele de date. A fost infiintat in 2013, avand drept scop reglementarea corecta, echitabila, responsabila si transparenta a jocurilor de noroc din Romania. Conform ROMSLOT, ONJN are acces in timp real la absolut toti parametrii industriei. Concret, toate apartele sunt conectate la un sistem centralizat, pe care il poate accesa oricand.

In plina ascensiune, industria jocurilor de noroc din Romania genereaza multi bani la bugetul de stat. in anul 2017, conform unor cifre publicate, aceasta ramura aducea peste 0.7% din Produsul Intern Brut. Sunt cifre importante pentru o tara precum Romania, dar este si tara unde sunt cele mai mari taxe si impozite dintre tarile Uniunii Europene. Conform unui studiu la nivel european, este una dintre cele mai fiscalizate activitati economie din tara noastra, cu cel mai ridicat nivel de taxare.

O industrie in crestere

La nivel de 2017, in industria de sloturi video (pacanele), existau 280 de firme care operau peste 71 000 de aparate. Si in privinta pariurilor sportive sunt cifre in crestere. In ultimii patru ani, numarul caselor de pariuri au crescut de patru ori, conform cifrelor pe care Oficiul National pentru Jocurile de Noroc le-a furnizat. Sunt peste 13 000 de agentii de pariuri stradala in Romania, asta in conditiile in care, in urma cu 18 ani erau doar 67. Conform cifrelor Institutului National de Statistica, bisericile (18.300) si cabinetele stomatologice (15.100) sunt singurele care depasesc numarul de agentii de pariuri stradale.

Casele de pariuri online in Romania sunt si ele in crestere, operatorii ofera bonusuri care mai de care mai atractive. Desigur, acestea sunt si ele atent monitorizate de catre ONJN, avand aceleasi reguli de functionare precum agentiile terestre.

Ce inseamna industria jocurilor de noroc pentru Romania

Fara profit, sigur industria se prabuseste, dar dincolo de acele cifre, ofera o multime de locuri de munca. Peste 50 000 angajati sunt inregistrati cu contract individual de munca, ceea ce aduce bugetului de stat peste 180 de milioane de euro. Sunt salarii, care, pe hartie, sunt in medie de 500 de euro. Sunt cifre furnizate de catre Sorin Constantinescu, presedintele Asociatiei Organizatorilor de Cazinouri din Romania. Tot conform spuselor acestuia, alte 200 milioane de euro intra in bugetul statului de pe urma pacanelelor. In total, anual intra peste 700 de milioane de euro la bugetul de stat, in urma taxelor platite de operatorii de jocuri de noroc si nu numai.

In decembrie 2018, Guvernul Romaniei adopta cele mai importante schimbari legislative, prin introducerea Ordonantei de Urgenta numarul 114/2018. Aceasta a intrat in vigoare in data de 29 decembrie 2018, dupa ce, ulterior, s-a discutat cu sindicatele din toate ramurile pentru a se ajunge la o decizie de comun acord, convenabila tuturor partilor implicate.

Rivalizeaza puternic cu industrii importante pentru tara noastra

Cum in 2017 erau peste 71 000 de aparate de tip slot machines, acestea genereaza cifre care aduc un venit constant si important la bugetul de stat. Din punct de vedere economic, poate concura cu succes cu multe dintre sectoarele economice mai cunoscute din Romania si considerate mai importante.

Din punct de vedere al numarului de angajati, industria jocurilor de noroc din Romania rivalizeaza cu alte industrii importante din Romania. Strict din aceasta privinta, se apropie de acelasi numar de angajati pe care il are si industria de constructii de drumuri sau de cel al sectorului hotelier. Diferenta dintre aceste industrii este reglementarea. Jocurile de noroc sunt reglementate la un nivel comparabil cu domenii strategice, cum sunt cele energetice, bancare sau al asigurarilor.

Conform asteptarilor celor care conduc cele mai importante sindicate ale jocurilor de noroc din Romania, se asteapta o noua crestere in 2019. Doru Gheorghiu, directorul executiv al Patronatului Organizatorilor de Pariuri din Romania sustine ca este pregatit sa vina in intampinarea doleantelor administratiei locale.