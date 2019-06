In ce investim cand pietele sunt instabile

Sunt ape destul de tulburi pentru investitori, cu nori negri deasupra economiei mondiale, venituri din profit scazute si tot mai multe voci care anunta o noua recesiune. In vreme ce e important sa pastram un echilibru in portofoliu intre risc si profit, in momente ca acestea, cand economia se clatina, trebuie sa fim selectivi cu investitiile.

Astfel, trebuie sa privesti la detaliile de dincolo de prima pagina a ziarelor financiare si incerci sa vezi cum poti sa profiti mai mult din aceste perioade de agitatie.

Unul dintre indicatorii relevanti pentru aceatsa perioada este indicele de impuls al creditarii. Creditarea constituie al doilea factor derivativ al cresterii globale si un vector important al activitatii economice – indice care e acum in cadere. Valoarea e la 3.5% din PIB versus 5.9% din PIB in trimestrul trecut. Jumatate dintre tarile pe care le monitorizam, reprezentand 69,4% din PIB-ul global, au inregistrat o decelerare a impulsului de creditare.

Impulsul a scazut in pietele dezvoltate, in timp ce pietele emergente au inregistrat o crestere a fluxului de noi credite. Mesajul dat aici e ca ne indreptam spre o incetinire a cresterii economice si a cererii. Asta daca nu cumva lumea se pregateste de o interventie concertata in 2019, ceea ce e cam greu de crezut.

Alte date confirma trendul de scadere si presiunile ridicate in directia unei posibile recesiuni. Coreea de Sud, un bun indicator al comertului global si al cresterii economiei mondiale, trece printr-o perioada cu idici negativi. Productia industriala a scazut cu -1.7% in noiembrie, versus -0.2%, cat se prevazuse. Acesta e un semnal de alarma pentru economia globala.

-Dupa un declin de 9.2% al indicelui S&P 500 in decembrie, declin care a generat multa nervozitate printre investitorii in pietele financiare, mesajul nostru este sa mentineti o strategie defensiva in aceasta perioada, cu volatilitate minima in detrimentul expunerii. Istoric vorbind, exista precedente cu scaderi semnificative ale S&P 500 care au dus la scaderi continue in urmatoarele 6 luni, deci e posibil sa vedem mai multe evolutii negative in urmatoarea perioada.

Investitori, sa retina ca graficele inversate nu genereaza neaparat piete bearish, actiunile cad pentru ca anticipeaza recesiunea, ceea ce am experimentat deja la sfarsitul lui 2018 si inceputul lui 2019. Restrictiile cantitative au dus la o si mai mare volatilitate si presiune pe pietele de actiuni. Riscul de pe piata e ridicat, dar credem ca o parte dintre vestile proaste au fost deja apreciate in pret prin declinul general al valorii pietelor.

De la inceputul anului, raportul PE (price-to-earning) al pietei americane a scazut de… 15.4 ori, ceea ce l-a dus intr-o zona a normalitatii. De la corectia inregistrata in octombrie 2018, indicele S&P 500 pare mai putin dependent de evolutia actiunilor tech ale grupului FAANGM (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google/Alphabet si Microsoft). Credem ca profiturile vor ajunge din nou la evolutii cu o singura cifra – in jur de 6% – in perioada urmatoare, dar tot putem spune ca e o crestere laudabila dupa ani si ani de cresteri solide. Principalul semn de intrebare e legat de politica monetara a Rezervei Federale, deci de urmatorul ei pas.

-Privind inapoi in istorie la performanta actiunilor, putem spune ca actiunile companiilor de consum au performat cel mai bine in perioade critice. Logica e simpla – consumatorii au nevoie de produsele acestor companii, fie ca e recesiune sau nu. In perioada crash-ului dot-com (1995), sub-indicele produselor de consum a fost +28% fata de -34% S&P 500. Apoi, in perioada crizei financiare, acelasi indice era la valoarea +6%, fata de -25% S&P 500.

Dolarul american e privit de multe ori ca o varianta de „hedge in recesiune” pentru ca e moneda in care se constituie rezervele bancare, iar lumea trebuie sa cumpere USD pentru a atenua efectul de deleverage produs de companii si banci. Am inceput anul cu un USD mai slab, dar, daca grijile legate de economia SUA si a globului, in general, vor fi tot mai acute, e posibil sa vedem cresteri bruste si semnificative din cand in cand, asa cum am vazut si in timpul recentei crize financiare.

-Un portofoliu echilibrat este o tactica buna a oricarui investitor, chiar si in vremuri economice infloritoare. Dar e cu atat mai important in vremuri critice. Dupa cum spune proverbul, nu tineti ouale intr-un singur cos! Tranzactionarea multi-asset e o modalitate de a va distribui investitiile si a va administra inteligent riscurile.

In decembrie 2018, aurul a inregistrat cea mai buna luna a sa din ultimii doi ani, iar cererea a crescut din cauza starii economiei globale. Un alt indicator ce ar trebui sa ne puna pe ganduri este faptul ca fondurile hedge au cumparat pozitii long pe aur in decembrie, dupa ce s-au pozitionat short in ultimul semestru. In orice caz, turbulentele se simt. Si, cand avem de-a face cu un mediu instabil, investitorii trebuie sa-si protejeze plasamentele, fara sa uite ca oportunitatile apar celor care investesc intelept.

sursa wallstreet.ro