Un business de aproape 2 miliarde euro in 2019

Afacerile din sectorul productiei de cosmetice din Romania s-au dublat intre 2013 si 2017, la peste 100 de milioane de euro, iar datele preliminare din 2018 indica depasirea pragului de 120 de milioane de euro.

Extinderea gamei de produse si publicitatea sustinuta s-au pliat excelent pe trendul de crestere economica si pe diversificarea obiceiurilor de consum.

Cifra de afaceri a producatorilor locali de cosmetice a crescut cu 11% fata de 2016 respectiv cu 108.5% fata de 2013, la 104,8 milioane de euro in 2017. Si comertul cu cosmetice (coduri CAEN 4645 & 4775) a inregistrat un ritm sustinut, avansand cu peste 4% fata de 2016 si cu 35,4% fata de 2013, la aproape 1,5 miliarde de euro in 2017. Analiza KeysFin indica, pe ansamblu, un business ce se apropie semnificativ de 2 miliarde de euro in 2019, incluzind atat productia cat si comercializarea de cosmetice.

Evolutia semnificativa a pietei trebuie pusa in legatura directa si cu importurile de produse cosmetice, care au crescut cu 9,7% fata de anul 2017 si au fost cu 102% mai mari decat in 2010, la 525,5 milioane de euro in 2018. Pe subcomponente, companiile au importat in principal produse de infrumusetare sau de machiaj (35% din total in 2018), urmate de parfumuri, produsele de igiena corporala si cele de ingrijire a parului.

La capitolul exporturi, performanta sectorului este una semnificativa, raportat la nivelul de acum 7 ani. Astfel, datele financiare arata ca exporturile de cosmetice din Romania au avansat cu 276% fata de 2010, la 327,5 milioane de euro in 2018.

Exporturile de cosmetice au scazut insa usor, cu 1,3% fata de 2017. Companiile romanesti au exportat cel mai mult produse de ingrijire a parului (70% din totalul exporturilor de cosmetice in 2018) urmate de cele de igiena corporala, infrumusetare sau machiaj si parfumuri.

Sectorul cosmeticelor din Romania angaja, in 2017, aproape 14.000 de angajati, cei mai multi in sectorul comertului. Daca producatorii raportau 1654 de angajati, cu 6,4% peste nivelul din 2016 si cu aproape 50% fata de 2013, comerciantii de cosmetice aveau 12.100 de angajati de angajati in 2017, mai multi cu 44,5% fata de anul 2013. Analiza KeysFin arata, totodata, ca, in sectorul de productie, costul cu forta de munca a crescut cu 6% la 14,3 mii de euro per angajat in timp ce productivitatea a avansat cu 5% la 63 de mii de euro in 2017. In cazul comertului, datele financiare din 2017 indica cel mai scazut raport intre cost si productivitate, de doar 7,8%, la polul opus avem productia cu un nivel al costului per angajat de 22,6% din productivitatea medie.

