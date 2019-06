Unele dintre cele mai mari banci din lume lanseaza criptomonede anul viitor

Treisprezece dintre cele mai mari banci din lume se pregatesc sa lanseze in 2020 versiuni digitale pentru cele mai populare valute la nivel global. Mutarea are loc dupa mai multi ani de studii care i-au convins in legatura cu potentialul pe care il are tehnologia din spatele criptomonedelor in ceea priveste tranzactionarea la riscuri si costuri reduse.

Bancile participante, impreuna cu bursa americana Nasdaq, au creat o entitate care sa se ocupe de dezvoltarea ecosistemului blockchain dedicat acestor monede digitale, numit Fnality, in care au investit 50 de milioane de dolari.

„Vedem aceasta tehnologie ca pe o modalitate de a reduce semnificativ riscurile in <> post-trazactionare”, precizeaza Hyder Jaffrey, sef al departamentului de investitii strategice de la UBS, care face astfel referire la riscurile privind decontarea, creditarea si la riscul de contraparte pe care bancile si le asuma in perioada dintre trimiterea ordinului de tranzactionare si momentul in care banii si activele sunt propriu-zis tranzactionate.

Alte banci mari implicate in proiect sunt Santander, BNY Mellon, MUFG, Credit Suisse, KBC, ING si Canadian Imperial Bank of Commerce, iar valoarea monedelor digitale va fi legata de cea a versiunilor traditionale, respectiv dolar, yen japonez, euro sau lira sterlina, paritatea fiind de 1 la 1.

Ecosistemul blockchain va activa initial in zone relativ de nisa, cum ar fi crearea unei infrastructuri de piata care sa permita monedelor digitale sa fie folosite pentru indeplinirea cerintelor de marja in tranzactiile cu derivate. Astfel, reprezentantii Fnality precizeaza ca in acest caz procesul ar putea fi derulat instant, in timp ce in acest moment dureaza undeva in jur de 24 de ore.

Tot pentru anul 2020 este programata si lansarea criptomonedei dezvoltate de catre Facebook, GlobalCoin, destinata zonei de retail. Presa internationala a scris ca Mark Zuckerberg s-a intalnit deja cu nume importante din zona financiara la nivel global, precum Mark Carney, guvernator al Bancii Angliei, sau cu reprezentanti ai trezoreriei din Statele Unite ale Americii.

Reprezentantii Facebook s-ar afla in discutii si cu companii de transfer de bani, una dintre ele fiind Western Union, care este in cautarea unor modalitati mai rapide si mai ieftine pentru realizarea operatiunilor, dar si cu magazine online carora le-ar fi propus sa integreze posibilitatea de a accepta plati prin intermediul criptomonedei lor.

sursa wall-street.ro