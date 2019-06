Călin Rangu: ASF susține tehnologiile inovatoare în interesul clienților financiari

„Autoritatea de Supraveghere Financiară consideră blockchain ca una din tehnologiile care vor schimba radical sistemul financiar și îl vor aduce mai aproape de clienți, va asigura o transparență, eficiență și încredere sporită.

Pentru toți cei informați, blockchain este tehnologia viitorului. Apar în mod practic națiuni e-nation, cum este Estonia, se vorbește la nivelul UE de e-union bazată pe blockchain.

ASF este un promotor al acestei tehnologii, ca o soluție de a aduce noi servicii și produse pentru consumatorii non-bancari, pentru o experiență mai bună pentru clienți la costuri mai mici.

Această tehnologie va susține o piață mai stabilă în care drepturile și interesele consumatorilor pot fi mai bine reprezentate.

InsurTech Hub al ASF se va transforma în FinTech Hub, urmând a acoperii toate piețele financiare nonbancare, vom dezvolta un sandbox, un mediu de testare specific acestor noi tehnologii.

BVB deja dezvoltă un proiect bazat pe blockchain și este în discuții cu ASF pentru acesta.

La nivelul sistemului de asigurări promovăm utilizarea acestei tehnologii pentru smart-contract, registre distribuite, RegTech etc. La nivel global blockchain este propus pentru detectarea și prevenirea fraudelor, pentru managementul dosarelor de daună, asigurări de sănătate și reasigurări. Această tehnologie se corelează cu colectarea de date prin IoT (Internet of Things), de exemplu pentru daunele de locuințe sau maritime. Dacă vorbim de smart-contracts, polițele RCA se emit electronic, prin blockchain nu s-ar mai putea falsifica, ar fi disponibile oricărei părți interesate, de exemplu poliției pentru verificare, dealerului auto când înscrii mașina, când ești în străinătate etc., fără ca proprietarul să mai facă ceva. Implementarea soluțiilor blockchain ar putea susține și dezvoltarea asigurărilor de risc cibernetic, deoarece aceste soluții vor permite evaluarea corectă a proceselor derulate prin această tehnologie și să asigure un nivel de încredere necesar în subscriere.

Dacă înainte când se discuta de blockchain înțelegeam doar crypto-valute, în acest moment nu mai e cazul. Statisticile dovedesc ca 46% dintre implementările posibile sunt în domeniul financiar.

Blockchain reprezintă o tehnologie pentru dezvoltarea de sisteme mult mai eficiente și de încredere pentru procesele de business ale companiilor, pentru o interacțiune prietenoasă cu clienții, pentru a inova în folosul acestora.

FinTech-ul ASF este deschis tuturor celor care doresc să atingă aceste obiective”.