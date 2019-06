Cât de ieftină este viața în România, comparativ cu țările UE

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie.

La băuturi alcoolice şi tutun, România este pe locul trei în Europa (preţuri cu 30,4% mai scăzute decât media UE), fiind devansată de Bulgaria (41,8%) şi Ungaria (31,4%).

Deși România se află pe primele locuri în UE la cele mai mici prețuri, puterea e cumpărare a românilor este mult mai mică în comparație cu europenii din vestul Europei. De exemplu, românii câștigă unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din UE – 446 euro, ceea ce îi plasează pe locul al treilea, după bulgari și letoni.

In 2019, cel mai mare salariu minim din țările UE care au reglementat un astfel de venit îl depăşeşte de 7 ori pe cel mai mic. Totodată, opt țări plătesc un salariu minim care depășește 1.000 de euro: Spania (1.050 euro), Marea Britanie (1.453 euro), Franţa (1.521 euro), Germania (1.557 euro), Belgia (1.594 euro), Olanda (1.616 euro), Irlanda (1.656 euro) şi Luxemburg (2.071 euro).

Totodată, România are, de un an si jumătate, cea mai mare inflație din UE (peste 4%), care a “mușcat” din creșterile salariale și a afectat puternic puterea de cumpărare a românilor.

La servicii de transport, România este pe locul patru în Europa, preţurile fiind cu 44,8% mai scăzute decât media UE, ţara noastră fiind devansată de Bulgaria, Polonia şi Cehia.

Datele statistice sunt valabile pentru ţările Uniunii Europene şi cele ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

sursa incons.stirileprotv.ro