Azi un ou, mâine un teatru

Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, inclusiv o secțiune caritabilă pentru construirea teatrului Grivița 53

Artmark, Palatul Cesianu-Racoviță

9 iulie 2019, ora 19.00

Artmark pune o importantă cărămidă la construirea Teatrului Grivița 53 prin intermediul Licitației de Artă Postbelică și Contemporană, din data de 9 iulie, care include o secțiune caritabilă dedicată în mod special acestui proiect.

În acest demers s-au alăturat o serie de artiști care girează cu operele lor unicitatea proiectului de a construi primul teatru privat din România ridicat cu sprijinul comunității.

Micuța Picasso (Alexandra Nechita), Gheorghe Fikl, Mihai Popescu, Francisc Chiuariu și Arantxa Etcheverria sunt artiștii care au creat și donat 5 sculpturi monumentale, de interior/exterior, sub forma unor ouă supradimensionate, cu înălţimea de 2 metri și diametrul de 1,65 metri, ce vor intra în licitația de artă contemporană din 9 iulie. “Ouăle pictate” au un preț de pornire de numai 5.000 de euro, însă estimările valorilor de piață ale acestora variază, funcție de cotația de piață a artiștilor donatori (între 8.000 și 45.000 euro).

„Grivița 53 este primul teatru construit împreună după 70 de ani, ultimul demers în acest sens a fost realizat de Liviu Ciulei în 1946. Eu am pus la vânzare casa bunicii mele și cu banii câștigați am achiziționat terenul. Pentru construcție am nevoie de implicarea voastră. Tot ce am făcut până astăzi în cariera mea, am făcut împreună, în echipă. Îmi doresc să construim mai mult decât un teatru, să construim un exemplu care să intre în istorie, să ne definească generația, să construim un spirit, o atitudine”, regizoarea Chris Simion – Mercurian, inițiatoarea proiectului.

Licitația din data de 9 iulie include, de asemenea, și o selecție de lucrări postbelice şi contemporane, semnate de nume românești cu ecou internațional: Baba, Țuculescu, Bernea, Neagu, Ciucurencu, Brătescu, Câlția, Ilfoveanu, Dumitrescu și mulți alții.