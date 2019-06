Finantarea bunurilor prin leasing financiar: avantaje si costuri de achizitie

Pentru o companie aflata la inceput de drum, gestionarea eficienta a resurselor este esentiala. Aceasta are nevoie sa creasca rapid concentrandu-se mai mult pe valoarea adaugata pe care o creeaza in piata si pe atragerea de noi clienti. In acelasi timp, o companie noua are nevoie sa investeasca si in alte lucruri, care nu aduc neaparat un venit, ci mai mult contribuie la realizarea activitatii (echipamente tehnice si tehnologice, autoturisme, licente etc).

Astfel, apare nevoia de a esalona aceste investitii, astfel incat sa ramana destul capital disponibil a fi investit in produsele sau serviciile companiei. Aici apare notiunea de leasing financiar, optiune prin care companiile isi pot achizitiona bunuri de care au nevoie pentru a-si putea desfasura activitatea fara a fi necesara o investitie substantiala.

Leasingul financiar este o forma de finantare ce are la baza un sistem de plati succesive (rate lunare), plati efectuate in scopul utilizarii unui bun pe o perioada determinata. La finalul perioadei de leasing, adica dupa achitarea ultimei rate si a valorii reziduale, bunul intra in proprietatea companiei. Astfel, o companie poate achizitiona bunuri cu o valoare mare intr-un mod mai usor de suportat din punct de vedere financiar, iar la finalul perioadei compania va detine permanent acel bun.

Durata minima a unui contract de leasing financiar este de 1 an, in timp ce perioda maxima, avansul minim, dobanzile sau alte costuri variaza in functie de valoarea bunului finantat, indicatorii financiari ai companiei care solicita finantarea sau compania care ofera finantarea. Un instrument util, disponibil online, pentru a realiza o estimare pentru finantarea unui bun prin leasing financiar este un calculator de leasing, prin care puteti estima rata lunara si alte costuri necesare finantarii unui bun.

Diferente intre leasing financiar si leasing operational

Principala diferenta dintre leasingul financiar si cel operational este data de dreptul de proprietate asupra bunului finantat precum si de asumarea riscurilor si responsabilitatilor (fiscale, operationale) legate de acest bun.

Astfel, daca doriti sa finantati un bun pe care apoi, la finalul perioadei de finantare, sa-l dobanditi permanent, solutia este finantarea prin leasing financiar. Prin cealalta metoda (leasing operational), bunul este detinut in permanent de compania care ofera finantarea.

Din punct de vedere al riscurilor si responsabilitatilor legale, fiscale sau operationale, in cazul leasingului financiar acestea intra in sarcina companiei care solicita finantarea, aceasta fiind responsabila de folosirea corecta a bunului, asigurarea si protejarea acestuia (prin asigurare RCA sau CASCO, de exemplu, in cazul autoturismelor) precum si revanzarea atunci cand bunul nu mai este folosit de companie. Prin leasing operational, aceste responsabilitati intra in sarcina companiei de leasing, compania care solicita finantarea fiind doar responsabila de plata ratei lunare si de inapoierea bunului dupa finalizarea perioadei de leasing. Exista si cazuri in care compania de leasing ofera servicii post vanzare (asigurare, mentenanta etc) si pentru contracte de leasing finaciar, oferind astfel pachete de finantare integrata.

Avantajele leasingului financiar

Unul dintre principalele avantaje ale leasing-ului financiar este dreptul de proprietate asupra bunului finantat, care, la finalul perioadei de finantare, apartine companiei care a solicitat bunul. Astfel, companiile care vor sa-si achizitioneze echipamente tehnice si tehnologice de o valoare ridicata, pe care sa le foloseasca pe o perioada indelungata, pot opta pentru o finantare prin leasing financiar, asigurandu-se astfel ca pot esalona plata bunurilor pe o perioda mai lunga, care sa le ofere posibilitatea sa investeasca capital in zone cu impact asupra business-ului.

In majoritatea cazurilor, un contract de leasing nu are nevoie de garantii speciale, garantia fiind reprezentata de insusi bunul finantat. Astfel, companiile mici si mijlocii care nu detin active valoroase pot accesa simplu si rapid o finantare prin leasing, fara a fi nevoie de alte garantii.

Flexibilitatea este un alt avantaj important pe care orice companie il cauta atunci cand analizeaza optiuni de finantare. Astfel, prin leasing financiar, companiile beneficiaza de un nivel flexibil al valorii reziduale, termene de plata flexibile, adaptate nevoilor companiei (lunare, trimestriale, sezoniere etc) precum si optiuni speciale de finantare in functie de specificul companiei (ex: finantare pentru companii nou infiintate).

Un alt avantaj important al finantarii prin leasing, comparativ cu finantarea prin credite bancare, este rapiditatea si gradul redus de birocratizare prin care o astfel de finantare poate fi obtinuta. Multe companii de leasing au puse la punct sisteme online prin care pot aproba o cerere de finantare in 24 de ore, termen cu mult redus (atat ca timp cat si ca efort necesar) fata de obtinerea unei aprobari pentru un credit bancar, in special in finantarea bunurilor foarte valoroase.

Costurile leasingului financiar

Din punct de vedere structural, costurile unui contract de leasing se aseamana cu cele ale unui credit. In cele mai multe cazuri, cu cat perioada de finantare este mai scurta, cu atat si rata dobanzii va fi mai redusa.

Alte costuri in cazul finantarii prin leasing sunt reprezentate de comisioanele de administrare percepute de companiile care acorda finantarea, comisioane care se percep fie o singura data (la acordarea finantarii), fie sunt incluse in rata lunara.

Desigur, in costul finantarii intra si costul/pretului bunului finantat, a carui valoare este esalonata in plati succesive (rate). Pe langa rata lunara, o parte din valoarea bunului finantat este platita la inceput (avans) sub forma unui procent din valoarea totala a bunului (10%-50%) iar o parte este platita la finalul perioade de finantare. Aceasta ultima plata are denumirea de valoare reziduala, care este parte din costul bunului (nu este un cost suplimentar) si prin plata careia (impreuna cu ultima rata) bunul finantat trece definitiv in proprietatea companiei.

Atat rata dobanzii cat si valorile minime/maxime ale avansului si valorii reziduale difera de la o companie la alta, de aceea o modalitate usoara prin care se poate face o estimare a costului total al finantarii unui bun prin leasing financiar este calculatorul de leasing. Cele mai multe companii care ofera astfel de finantari au pus la dispozitia clientilor un astfel de calculator, astfel ca acestia pot usor sa compare diverse oferte din piata pentru a lua cea mai buna decizie privind sursa finantarii dorite.