Investitie de 11 milioane de lei, din bani europeni

Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, si directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud – Est, Luminita Mihailov, au semnat, luni, contractul de finantare europeana, de aproximativ 11 milioane lei, pentru proiectul Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Compartiment Primiri Urgente – Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sf. Ioan”.

In cadrul proiectului se va construi un corp nou de cladire in regim S+P+E. Parterul va fi conectat cu cel existent si astfel se va extinde compartimentul primiri urgente care va functiona pe doua sectiuni: primiri urgente minore si majore. La subsolul cladirii vor fi o camera computer tomograf, o camera angiograf si o camera rezonanta magnetica. Tot in cadrul proiectului va fi achizitionat un aparat modern RX digital pentru o diagnosticare cat mai precisa. Vor fi reabilitate aleile de acces, trotuarele si parcarile adiacente si vor fi extinse si modernizate instalatiile electrice, sanitare, termice, climatizare si ventilatie.

„Este un proiect care ne duce in topul institutiilor sanitare din tara atat ca dotari, cat si ca infrastructura. Ma bucur ca reusim, la Galati, sa facem aceste investitii pentru sanatatea copiilor nostri. Ei vor fi beneficiarii directi ai acestor lucrari, pe care le facem, iar actul medical, odata cu dotarile de ultima generatie, va fi cu siguranta unul de inalta performanta atat pentru stabilirea diagnosticelor cat pentru interventii si tratament”, a declarat primarul Ionut Pucheanu.

Realizarea proiectului va imbunatati substantial calitatea infrastructurii serviciilor de asistenta medicala, atat in judetul Galati, cat si in Regiunea de Sud – Est a tarii, avand in vedere ca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Ioan” Galati este singurul spital cu specific pediatrie din regiune si unul din cele sase spitale de urgenta cu specific pediatric din tara. Unitatea asigura asistenta medicala de specialitate de urgenta unui numar aproximativ de 38.000 de potentiali pacienti pe an, cu varstele intre 0-18 ani din aceasta regiune.

Valoare proiectului finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 este de 10.904.659,60 lei din care valoarea eligibila – 6.814.208,74 lei, contributia proprie la cheltuieli eligibile – 136.284,18 lei, contributia proprie la cheltuieli neeligibile – 4.090.450,86 lei, iar durata de implementare este de 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

