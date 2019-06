Ce trebuie sa stiti cand alegeti web design de la IT eXclusiv?

In timp ce multi oameni au inceput sa caute o companie de web design care poate crea un site web pentru afacerea lor, putini inteleg ca designul site-ului implica mult mai mult decat estetica. Prin angajarea unei firme profesionale de web design precum IT eXclusiv, alegeti un partener de afaceri pentru a crea un design de site care sa ii impresioneze pe vizitatori atat cu aspectul, cat si cu functionalitatea.

Ganditi-va la alegerea unei companii profesioniste de web design, asa cum ati face un constructor pentru magazinul dvs. de caramida si mortar – doriti ca cineva care are experienta, materialele si instrumentele necesare pentru a face treaba corect sa fie colaboratorul dvs, nu?

Cand sunteti gata sa creati un site web pentru afacerea dvs., exista mai multe intrebari pe care trebuie sa le adresati companiei de web design inainte de a incepe, asa ca iata care sunt cateva dintre acestea:

Oferiti sabloane de design de site sau un design personalizat al site-urilor web?

In timp ce sabloanele de design de site si designul personalizat al site-ului web pot fi atat modalitati eficiente de a crea un site web, metoda pe care o alegeti sa o utilizati depinde de obiectivele dvs. online si de bugetul dvs. Un simplu site web cu cerinte de functionalitate limitata poate fi usor atins prin sabloane de design web, in ​​timp ce designul personalizat al site-urilor web este in mod obisnuit necesar pentru site-uri mai complexe.

Fiti concreti atunci cand va exprimati nevoile de design ale site-ului dvs. web si asigurati-va ca firma profesionala de web design poate oferi serviciile de care are nevoie compania dvs.

Cat timp pana cand designul site-ului meu este in functiune?

Crearea unui design al site-ului web este la fel ca orice alt proiect de afaceri – o companie de web design profesionist ar trebui sa ofere o cronologie si sa se tina de ea. Impreuna cu bugetul, nevoile dvs. individuale de sincronizare vor determina adesea alegerea pachetului de Web design.

Veti testa designul site-ului meu pentru compatibilitatea cu browserul incrucisat?

Vizitatorii vor vizualiza designul site-ului dvs. dintr-o varietate de browsere, astfel incat veti avea nevoie de o companie profesionala de web design pentru a testa compatibilitatea browser-ului intre cele patru browsere dintre cele mai populare – Internet Explorer, Mozilla®, Chrome si Netscape®.

Prin identificarea si rezolvarea problemelor inainte ca designul site-ului dvs. sa atinga Internetul, compania dvs. profesionala de web design va poate ajuta sa va asigurati ca site-ul dvs. ajunge la cea mai mare audienta posibila.

Oferiti design logo-ului?

Avand un logo de companie va poate ajuta sa va stabiliti identitatea, sa va consolidati brandul si sa va consolidati credibilitatea. Adresati-va companiei dvs. de gazduire web daca pot crea un design personalizat pentru site-ul dvs. si daca aceasta va oferi designul logo-ului in mai multe formate de fisiere, astfel incat sa puteti pastra prezenta online si materialele de imprimare de marketing coerente. Aveti deja un design de logo pentru afacerea dvs. Intrebati-va compania profesionala de web design daca poate fi utilizata in proiectarea site-ului dvs.

Cat de des se pot face modificari ale designului site-ului meu?

O companie de web design profesionist ar trebui sa stie ca schimbarile sunt necesare pentru a mentine designul site-ului in stare proaspata si, prin urmare, atragand vizitatorii si motoarele de cautare. Adresati-va companiei dvs. de web design pentru a primi informatii despre cat de des pot fi facute schimbari – si cum vor fi implementate aceste modificari.

Este posibila site-ului meu de comert electronic?

Daca intentionati sa vindeti produse online – acum sau in viitor – compania dvs. profesionala de web design trebuie sa fie in masura sa va sustina obiectivele de comert electronic. In functie de afacerea dvs., este posibil sa aveti nevoie de un simplu buton Pay Pal® pe pagina dvs. de pornire sau de un cos de cumparaturi multifunctional.

Designul site-ului meu va fi prietenos cu motorul de cautare?

Anumite elemente ale designului site-ului pot influenta modul in care motoarele de cautare vor „reactiona” la evaluarea continutului. Intrebati-va compania profesionala de web design daca folosesc asa-numitele tehnici de „codare curata”, cum ar fi HTML semantic si foi de stil cascada (CSS) atunci cand creeaza un site web.

Motoarele de cautare vad aceste tehnici favorabile, ceea ce va poate ajuta sa va imbunatatiti pozitia in clasamente.

Voi vorbi cu designerul web?

Proiectarea site-ului ar trebui sa fie un efort de colaborare. Atunci cand selectati o companie profesionala de web design, asigurati-va ca aveti optiunea unei interactiuni personale cu designerul dvs. Web, astfel incat sa puteti oferi revizii de intrare si solicitare direct.

Alegerea unei companii profesionale de web design nu trebuie sa fie un proces coplesitor. Pe masura ce luati in considerare candidatii, asigurati-va ca primiti raspunsuri la aceste intrebari importante inainte de a decide cine va crea un design web al afacerii dvs.