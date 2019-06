13 mituri populare pe care le confundăm cu realitatea

Nimeni nu se naşte învăţat, spune o vorbă românească. Cam acelaşi lucru se poate supune şi despre scepticism. Copiii dezvoltă scepticismul pe parcurs, dar asta după ce învaţă precum nişte adevăraţi oameni de ştiinţă, bureţi care absorb informaţii, explorează, experimentează şi pun multe întrebări.

Totuşi, memorarea şi învăţarea, oricât ar fi ele de importante nu sunt tocmai ştiinţă. Cel mai important atribut al ştiinţei este că ea poate fi verificabilă. În ştiinţă, nu poţi să faci o presupunere, trebui să o testezi, să aduci argumente. Mai mult, ştiinţa nu este întotdeauna loială. Ani buni te poţi baza pe rezultatele ei, pentru ca apoi, să îţi dovedească contrariul.

Tocmai de aceea avem nevoie de scepticism, pentru a putea face faţă acestei lumi în care trăim. În încercarea de a nu cădea pradă credinţelor iraţionale, nu este de ajuns să avem cunoştinţe în anumite domenii, ci trebuie să filtrăm orice informaţie. Cu toate că scepticismul este cel care ne ajută să abandonăm astrologia în favoarea astronomiei, să vedem prin ceaţă pentru a observa stelele, există multe informaţii legate de lumea înconjurătoare pe care le luăm de-a gata pentru că aşa le-am auzit şi învăţat din totdeauna.

Mai jos am întocmit o listă cu unele dintre cele mai populare mituri pe care multă lume le consideră a fi susţinute ştiinţific.

1. Diamantele sunt rare

Diamantele sunt strălucitoare şi da, ele reprezintă un simbol al iubirii eterne, cu siguranţă. Cu toate acestea, ele nu pot fi considerate rare.

De fapt, diamantele se găsesc în cantitate atât de mare încât singura soluţie pentru ca furnizorii să menţină preţurile ridicate este să reţină mare parte dintre ele şi să comercializeze foarte puţine. Dacă toate diamantele extrase până acum ar fi puse la vânzare, preţul ar scădea atât de mult încât mai toată lumea şi-ar permite să-şi cumpere.

2. Apa îmbuteliată este mai sigură decât cea de la robinet

Mulţi oameni consideră că apa îmbuteliată este mai sănătoasă decât cea de la chiuvetă, dar este bine de ştiu că lucrurile nu stau chiar aşa.

Consideraţi că apa îmbuteliată are un alt gust? Atunci ar trebui să ştiţi că acesta este dat de câteva minerale în plus sau în minus faţă de apa potabilă. Preferaţi apa fără fluor? În acest caz, s-ar putea ca dinţii copiilor dumneavoastră să aibă de suferit. Fluorul este o substanţă care se găseşte natural în apă şi care are un rol destul de important în dezvoltarea dinţilor şi prevenirea cariilor.

În ceea ce priveşte siguranţa, lucrurile sunt mai serioase. Sursele municipale de apă sunt extrem de reglementate, ceea ce înseamnă că de sute de ori pe lună apa este testată. Pe de altă parte, apa îmbuteliată este testată aproximativ odată la patru luni. Mai mult, aceste evaluări şi standarde de siguranţă sunt reglementate chiar de către producător.

3. Muntele Everest este cel mai înalt din lume

De fapt, nu este. Un munte este mare în comparaţie cu cât se înalţă deasupra nivelului mării. Dar din punct de vedere tehnic, mărimea sa se măsoară de la bază până la vârf. În acest context, Mauna Kea, din Hawaii, este cel care deţine recordul.

Deasupra nivelului mării, Mauna Kea are 4.206 metri, dar dacă l-am lua în considerare pe tot, adică şi porţiunea de sub apă am constata că el are o înălţime de 10.200 de metri. Prin comparaţie, Everestul are 8.848m deasupra nivelului mării şi atât.

Iar ruşinea nu se sfârşeşte aici. Kilimanjaro are o înălţime de 5.895m, fiind cu mult mai mic decât Everestul. Dar, pe de altă parte, Everestul este susţinut de restul „prietenilor” săi, Munţii Himalaya care cresc permanent cu aproximativ 6mm pe an şi care împing vârful Everestului spre cer.

4. Pierdem cea mai mare parte din căldura corporală pe la cap

Se spune că pierdem cea mai mare parte a căldurii prin zona capului din cauza mulţimii de vase de sânge sau din cauză că nu există destul de multă grăsime între scalp şi craniu, ori poate pentru că sângele nu circulă destul de mult şi de repede astfel încât să ţină de cald creierului.

Dar, tristul adevăr este că pierdem la fel de multă căldură pe fiecare centimetru pătrat din corp. Aşadar, dacă într-o zi geroasă de iarnă vi de pare că vă este extrem de frig la cap, înseamă că restul corpului este acoperit în multe straturi de haine călduroase în timp ce pe cap nu aveţi nimic, sau poate că purtaţi o căciulă prea subţire.

5. Păsările îşi vor abandona puii dacă sunt atinşi de oameni

De obicei, puii de pasăre nu îşi părăsesc cuibul dacă nu sunt pregătiţi. Dar la fel ca un adolescent la prima lui lecţie de condus nu ştie prea bine care este pedala de frânare şi care de accelerare. Puii pot fi dezorientaţi, motiv pentru care unii dintre ei nu ajung la loc în cuib şi aterizează pe pământ.

Undeva, în popor s-a hotărât că puii de pasăre nu ar trebui să fie atinşi de oameni pentru că pasărea mamă va simţi mirosul omului şi îşi va abandona odrasla.

În realitate, cu excepţia câtorva specii, păsările nu au un simţ olfactiv foarte bun. Prin urmare, şansele ca ghemotocul de pene să sufere pentru că l-a atins un om, pentru a-l feri din calea prădătorilor, sunt destul de mici. În plus, trebuie să vă gândiţi că părinţii lui au depus prea mult efort pentru a-l creşte aşa că nu l-ar abandona doar pentru că miroase diferit.

6. Diferite părţi ale limbii simt gusturi distincte

Multă lume crede că detectăm gustul dulciurilor cu vârful limbii, în timp ce mâncarea sărată o recunoaştem cu ajutorul părţilor laterale de pe limbă. De fapt, cercetările au arătat că această teorie este cât se poate de greşită pentru că oamenii pot simţi gusturi diferite pe toată suprafaţa limbii.

7. Înainte de Cristofor Columb, oamenii credeau că Pământul este plat

Echipajul lui Cristofor Columb avea destul de multe probleme pe cap, de la cele legate de navigaţie, până la zvonurile legate de existenţa unor monştrii subacvatici. Cu toate acestea, echipajul nu şi-a pus niciodată problema că odată ajunşi la marginea lumii ar putea cădea de pe Pământ.

Încă din Grecia Antică oamenii ştiau că trăiesc pe un mare glob şi asta pentru că aveau destul de multe dovezi, precum modul în care navigau navele pe mare.

8. Sângele deoxigenat este albastru

Toată lumea are porţiuni de pe corp pe unde se pot observa venele lungi şi subţiri, de culoarea albastră.

Din acest motiv, multă lume crede că sângele care curge prin vene este albastru şi devine roşu doar în momentul în care intră în contact cu oxigenul. În realitate, venele sunt albastre din cauza luminii şi a sângelui care curge prin ele şi care, deşi deoxigenat, este roşu.

9. Cameleonii îşi schimbă culoarea pentru a se confunda cu peisajul

Cameleonii sunt unele dintre cele mai interesante animale. Una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale cameleonilor este policromia. Totuşi, ea nu apare pentru a ajuta animalul să se camufleze. În cazul în care un animal dotat cu această trăsătură doreşte să se ascundă de prădători, cel mai bine ar fi să rămână la culoarea lui obişnuită deoarece, aceasta este, de cele mai multe ori, potrivită pentru camuflarea în mediul în care trăieşte.

În schimb, capacitatea cameleonilor de a-şi schimba culoarea este declanşată de schimbări fizice, fiziologice şi emoţionale. Atunci când devin brusc agitaţi sau când se tem, ei îşi vor schimba culoarea folosindu-se de cromatofori. De asemenea, schimbarea culorii corpului poate reprezenta şi un mijloc de comunicare.

10. Marele zid chinezesc este singura construcţie creată de om care poate fi văzută din spaţiu

Există multe construcţii care pot fi zărite din spaţiu noaptea, atunci când acestea sunt scăldate în lumina artificială. Totuşi, Marele Zid este destul de greu de observat de pe orbita joasă a Pământului.

Sunt mai multe motive pentru care acest mit a devenit foarte cunoscut. În primul rând, în popor ideea că Zidul poate fi văzut din spaţiu a apărut chiar înainte de era spaţială, când nimeni nu putea să contrazică acest fapt. Pe de altă parte, având în vedere că, după ultimele cercetări, Zidul are zeci de mii de kilometri,este de înţeles de ce oamenii s-au gândit că el va fi uşor de deosebit din spaţiu.

Cu toate acestea, în ciuda lungimii sale, Zidul este construit din roci locale, ceea ce înseamnă că acesta are aceeaşi culoare cu peisajul din jurul său. Prin urmare, dacă oficialităţile din China nu vor schimba culoarea zidului, acesta va continua să fie foarte greu de observat din spaţiu, fără aparatură performantă.

11. Rasa Pitbull este foarte agresivă

Chiar dacă media insinuează acest lucru, studiile arată o altă realitate. În 2008, oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Pennsylvania au studiat mii de câini din 30 de rase pentru a le observa tendinţa de a fi agresivi cu oamenii. Astfel s-a constatat că rasa Pitbull s-a clasat mult sub rasele precum Chihuahua, Jack Russell sau Dachshund.

Ceea ce caracterizează câinii din rasa Pitbull este instinctul de pradă care poate creşte agresivitatea acestora faţă de alte animale, dar nu şi faţă de oameni. De asemenea, ei au o forţă şi o rezistenţă foarte mare, dar şi o loialitate faţă de stăpân care rar se întâlneşte la alţi câini.

12. Alimentele bogate în grăsimi sunt un impediment pentru sănătate

În ultimul timp ni s-a spus atât de des că trebuie să evităm să mai consumăm alimente grase însă multă lume nu ştie că unele grăsimi pot fi benefice pentru sănătate.

În ultimul deceniu specialiştii au lansat ideea conform căreia grăsimile saturate şi nesaturate contribuie la apariţia bolilor de inimă, a diabetului sau a obezităţii.

Cu toate acestea, grăsimile monosaturate şi polisaturate, precum cele găsite în peşte, ulei de măsline, nuci şi avocado, aduc beneficii corpului uman. De exemplu, ele pot creşte capacitatea corpului de absorbţie a vitaminelor precum şi a acizilor graşi omega 3 şi pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol.

Ca întotdeauna, cheia pentru o viaţă sănătoasă este consumul moderat. Majoritatea experţilor recomand consumul a 50-80 de grame de grăsimi sănătoase, pe zi, pe când un singur avocado conţine cam 30 de grame de grăsime.

13. Rasele umane sunt dictate genetic

Majoritatea oamenilor cred că specia umană este împărţită în subgrupe numite „rase”. Conform multora, aceste categorii sunt naturale, evidente şi de necontestat.

Desigur teoria raselor biologice nu este susţinută ştiinţific. Prin urmare, conceptul de rasă biologică nici nu ar trebui să existe. În schimb, conceptul cultural de „rasă” există şi este cât se poate de puternic. Rasa este creată în funcţie de poftele fiecărei culturi şi aşa a fost dintotdeauna. Astăzi rasa oricărei persoane se poate schimba, dar doar dacă aceasta zboară. Există oameni în insulele Cayman care nu se identifică drept negrii, pentru că aşa este cultura lor. Totuşi, dacă aceştia ajung în Statele Unite, ei vor fi văzuţi drept „persoane de culoare”.

În ceea ce priveşte dovezile genetice, studiile vin să confirme inexistenţa raselor. În 2010, un studiu publicat în revista Nature cu privire la secventarea genomului uman, a constatat că diferenţele genetice dintre doi boşimani care au trăit pe acelaşi teritoriu şi în aceeaşi perioadă, pot fi mai mari decât cele dintre ei şi un european sau un asiatic.