Cei opt nemuritori – forta si echilibru in feng shui

Entitati venerate de taoisti si considerate simboluri ale longevitatii si norocului in literatura Feng Shui, Cei Opt Nemuritori au fost trimisi din rai pe Pamant pentru a ajuta oamenii sa-si depaseasca problemele si sa-si atinga obiectivele pe plan financiar, social si de sanatate.

Fiecare nemuritor detine un instrument care il ajuta sa realizeze fapte supranaturale. Ei au capacitatea de a fi vizibili sau invizibili dupa bunul lor plac, de a invia mortii, de a transforma pietrele in aur si de a savarsi o multime de alte transformari la fel de spectaculoase. Conform traditiei Feng Shui, prezenta simbolica a Celor opt nemuritori in casa dumneavoastra aduce succes financiar, fericire si sanatate pentru fiecare membru al familiei.

Primul nemuritor – Chung-Li Chuan, cosiderat si capetenia celorlalti nemuritori poate fi recunoscut dupa faptul ca are in mana un fruct sau un evantai. Se zice ca el a descoperit Elixirul Vietii si are puterea de a-i insanatosi pe cei bolnavi si de a invia mortii. Acest nemuritor este simbolul longevitatii.

Cel de-al doilea nemuritor – Chang Kuo-Lao e reprezentat de un batran cu puteri mistice, care cara o prajina de bambus si sta calare pe un catar ce poate strabate cate 1.000 de mile pe zi. El este simbolul destinului si se crede ca poate ajuta cuplurile casatorite sa aiba copii.

Cel de-al treilea nemuritor – Lu Dong-Pin este un discipol Taoist cu o sabie magica pe care o foloseste pentru a rapune demonii si celelalte spirite intunecate. Acest nemuritor simbolizeaza norocul si iti protejeaza casa de spiritele necurate.

Al patrulea nemuritor, Ts’ao Guao-chiu este cel mai frumos imbracat dintre cei opt. Este infatisat cu castagnete sau o tableta de jad si, uneori, cu cate un evantai. Avand in vedere stransa legatura pe care o are cu familia imperiala Sung, conform traditieiFeng Shui Ts’ao Guao-chiu simbolizeaza faima si recunoasterea meritelor personale.

Cel de-al cincilea nemuritor – Li T’ieh Guai apare sub infatisarea unui cersetor care detine un wu lou. Uneori este reprezentat alaturi de o caprioara. In traditia Feng Shui, Li T’ieh Guai este cel mai puternic dintre Cei Opt Nemuritori si are capacitatea de a schimba destinele oamenilor.

Al saselea nemuritor, Han Hsiang Tzu, este infatisat deseori avand in maini un flaut. Potrivit credintei Feng Shui, Ha Hsiang Tzu va aduce energie si vitalitate.

Al saptelea nemuritor – Lan T’sai Ho este o femeie imbracata intr-o roba albastra ce poarta cu ea un cos cu flori. O ipostaza reprezentativa pentru rolul ei in arta Feng Shui, de a aduce noroc tinerelor femei.

Ke Hsien Ku, entitatea feminina care completeaza grupul Celor Opt Nemuritori poarta o floare de lotus, simbol al puritatii. Reprezinta familia si simbolizeaza norocul in casatorie.

Cel mai bun mod de a va bucura de puterile Celor Opt Nemuritori este sa ii pozitionati in partea de est a camerei in care membrii familiei se intalnesc de obicei. Potrivit traditiei Feng Shui, in acest fel toti membrii familiei vor avea parte de vitalitate, prosperitate si fericire. Pentru succes si protectie pe plan financiar, asezati Cei Opt Nemuritori in coltul Sheng Chi al biroului, in functie de numarul Kua.

Evitati sa-i asezati pe Cei Opt Nemuritori in dormitor, toaleta sau bucatarie.