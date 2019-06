Cum alegem corect produsele de ingrijire dentara

De nenumarate ori ne-am aflat la supermarket in fata raftului de produse de ingrijire orala, punandu-ne numeroase intrebari: “Ce sa aleg? Cum se folosesc aceste produse? Oare imi trebuie toate?”. Medicul Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, ne ofera cateva recomandari privind alegerea produselor de ingrijire dentara, pentru a pune in cosul de cumparaturi cele mai potrivite solutii fie pentru noi insine, fie pentru nevoile specifice ale familiei.

Oferta de produse de ingrijire dentara este din ce in ce mai mare, iar reclamele care mai de care mai atragatoare, astfel ca devine tot mai dificil sa stim ce produse sa alegem. Desigur, desi avem la dispozitie o gama larga de optiuni, nu avem nevoie de toate, ba mai mult, despre o parte dintre ele nu stim cum se folosesc si nici nu am avut nevoie sau nici macar nu am stiut ca ne pot fi utile.

Evident, cea mai simpla solutie este sa cerem sfatul medicului stomatolog, insa exista cateva lucruri la care ar trebui sa ne uitam atunci cand facem cumparaturi pentru a putea alege singuri aceste produse.

Periuta de dinti

Periuta electrica poate executa mai multe miscari decat cea manuala, curatand mai bine dintii, mai ales in cazul copiilor. Senzorii de presiune si timerul incorporat sunt un atu al acestor periute, insa costul lor poate fi prohibitiv. “Cei care nu doresc sa investeasca intr-o periuta electrica pot folosi linistiti si periuta manuala, care va fi la fel de eficienta daca este folosita corect. Sunt de preferat periutele medium, deoarece cele soft nu curata eficient, iar cele hard sunt prea abrazive si pot produce retractii gingivale in timp. De asemenea, foarte important este ca periuta de dinti sa fie inlocuita dupa 3 luni de folosire”, recomanda medicul Mihaela Dan.

Pasta de dinti

Pasta de dinti poate fi gasita intr-o varietate mare de arome si compozitii, ceea ce ne ofera posibilitatea sa alegem paste cu efect de albire, antitatru, pentru dinti sensibili sau cu parodontoza, cu sau fara fluor. Cu exceptia cazului in care medicul dentist recomanda altfel, este indicata pasta de dinti care contine fluor, care ajuta la intarirea smaltului dintilor.

“Cu cat continutul de substante naturale este mai mare, cu atat sunt de preferat. Insa, indiferent de tipul ales, cel mai important lucru este sa o folosim de cel putin doua ori pe zi, mai ales seara, inainte de culcare”, spune specialistul ortodont.

Periuta interdentara

Aceasta este foarte utila pentru indepartarea resturilor alimentare la pacientii care poarta aparat dentar fix sau care au diverse tipuri de lucrari dentare si spatieri, insa nu trebuie fortata intre dinti si gingie pentru a nu produce retractii gingiale si pungi parodontale in care sa ramana si mai multe resturi alimentare. Scobitoarea este absolut contraindicata pentru ca produce in timp ranirea gingiei si pungi gingivale.

Ata dentara

Ata dentara este disponibila intr-o varietate de culori, materiale si chiar arome pe care le putem alege in functie de preferinte, recomandat fiind sa optam pentru una subtire, care intra usor intre dinti.

“Este recomandat ca ata dentara sa fie folosita cu atentie, fara sa fortam atunci cand o introducem intre dinti, pentru a nu rani gingia. Exista si ata dentara mai groasa, care insa, in timp, prin fortarea ei intre dinti, va crea mici spatieri interdentare, care vor favoriza acumularea resturilor alimentare. Pentru purtatorii de aparate dentare fixe (bracketi), pentru cei care au lucrari dentare sau implanturi, exista o ata dentara speciala cu un capat de plastic putin mai rigid pentru igienizarea acestora”, explica Mihaela Dan.

Apa de gura

Inainte de a alege apa de gura potrivita este necesar sa stim ca aceasta poate fi de doua tipuri: apa de gura uzuala si apa de gura cu clorhexidina, care este o apa de gura medicament, folosita ca adjuvant in gingivite, dupa interventii chirurgicale sau in diverse infectii orale, dar nu mai mult de 3 saptamani, deoarece coloreaza dintii. In schimb, apa de gura uzuala poate fi folosita zilnic. Cea cu continut de alcool are un efect de deshidratare, asadar dupa folosirea ei trebuie consumata apa, pentru ca o gura uscata favorizeaza inmultirea bacteriilor.

Dusul bucal

Desi dusul bucal este foarte util pentru indepartarea resturilor alimentare, acesta nu inlocuieste periajul dentar. “Jetul de apa trebuie sa fie perpendicular pe gingie si dinte, nu inclinat spre gingie, deoarece in timp, datorita presiunii apei, o poate indeparta de dinte, favorizand retragerea acesteia si acumularea de resturi alimentare”, recomanda specialistul ortodont.

Tablete de igienizare

Tabletele de igienizare tip Corega, Protefix – sunt indicate pentru curatarea si dezinfectarea aparatelor dentare mobile ale copiilor, gutierelor de pastrare a rezultatului dupa tratamentul ortodontic sau a protezelor dentare mobile. Tabletele efervescente se dizolva intr-un pahar cu apa calda, in care va fi introdus aparatul timp de 10-30 minute, de preferat in timpul mesei de seara, pentru a fi curat pe timpul noptii.

Cu siguranta din multimea de produse cu caracteristici diferite fiecare dintre noi isi poate gasi solutiile potrivite pentru ingrijirea sanatatii dentare si mentinerea unui zambet stralucitor.