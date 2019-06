Cum sa pastrezi ouale si lactatele proaspete timp de cateva luni

Ti se intampla adesea sa cumperi prea mult lapte, iaurt sau chiar oua pe care apoi le arunci deoarece nu le folosesti la timp? Iata cum le poti pastra proaspete pentru mai mult timp.

Atat branza, laptele, iaurtul, cat si ouale pot fi congelate. In acest fel produsele se mentin proaspete timp de cateva luni.

Branza, odata congelata isi schimba consistenta, de aceea este important sa o congelezi feliata sau rasa, in functie de nevoi. Cascavalul si parmezanul sunt cele mai rezistente la inghet, in vreme ce telemeaua isi schimba foarte mult consistenta. Evita congelarea branzeturilor proaspete daca doresti sa le consumi ca atare si nu sa le introduci in retete. Aceasta poate fi pastrata in congelator timp de doua-trei luni, sau chiar mai mult.

Laptele poate fi pastrat in congelator timp de 1-2 luni. Adauga-l in congelator apoi, cand doresti sa-l consumi lasa-l la dezghetat in frigider. Dupa doua zile, cand se dezgheata complet, amesteca-l bine deoarece are tendinta de a se separa.

Untul sarat poate fi pastrat in congelator timp de 6-8 luni, in timp ce untul nesarat poate fi pastrat timp de o singura luna. Asigura-te insa ca le inbraci bine in folie alimentara, deoarece untul absoarbe mirosurile din congelator.

Iaurtul poate fi pastrat la congelator timp de cateva luni. Cel mai bine se pastreaza insa iaurtul grecesc.

Ouale pot fi si ele congelate, pentru a-si pastra prospetimea timp de cateva luni. Sparge ouale si adauga-le in forme de cuburi de gheata. Lasa-le sa se congeleze bine, apoi scoate-le si dpoziteaza-le intr-o punga de plastic sau in casolete. In acest fel ouale pot fi congelate individual si poti folosi cate ai nevoie in retetele tale.

Atentie! Nu congela ouale in coaja, deoarece acestea se dilata in timpul congelarii si se vor sparge.