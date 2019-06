Inchiderea balconului: de ce sa va ganditi bine inainte de a incepe lucrarile

Poate ca inchiderea balconului vi se pare o optiune tentanta, din simplul motiv ca astfel obtineti, practic, o camera in plus. Cu atat mai mult cu cat locuiti intr-o garsoniera sau intr-un apartament mic. Dar inainte de a lua o astfel de decizie, puneti in balanta avantajele pe care le veti obtine cu dezavantajele. Va oferim o scurta lista a problemelor care pot aparea, astfel incat se le preveniti sau sa vi le asumati, in cazul in care decideti ca investitia merita.

Indiferent ca ne dorim mai mult spatiu (pentru depozitare, pentru plante, pentru extinderea unei incaperi) sau sa nu mai ploua in balcon, sa nu mai intre praful in casa, sa reducem zgomotul care vine de la veciniori ori sa facem economie de caldura, intotdeauna putem aduna o serie de motive pentru inchiderea balconului. Desigur, materialele pe care le veti folosi si metoda de inchidere propriu-zisa a unui balcon sau loggie va va fi recomandata de catre specialistul/specialistii pe care ii veti angaja pentru lucrare. Decizia tine de o serie de factori, in special de destinatia spatiului, de tipul de izolare pe care v-o doriti, de existenta sau nu a unui calorifer in noua zona…

Pe de alta parte, un specialist va va spune mai putine despre problemele care pot aparea (din moment ce tot sunteti decis sa faceti modificari), desi va face tot ce tine de el ca sa le tina la distanta.

Condensul. Este unul dintre primele riscuri pe care vi le asumati, mai ales daca este vorba de un balcon in care nu veti pune calorifer. Fiind vorba de un spatiu neincalzit, mai ales daca balconul va avea legatura cu bucataria ori cu o alta camera, iar aerisirea acestor spatii se face prin deschiderea geamului de la balcon. Cereti specialistului o solutie pentru evitarea scurgerii condensului pe parapet. De asemenea, si uscarea rufelor va poate pune probleme de acest gen.

Aerisire mai dificila. Camera care da in balcon va pierde accesul direct la aerisire, ori balcoanele tocmai de aceea exista, pentru a crea un spatiu intre interior si exterior similar cu cel pe care o curte sau o terasa il constituie pentru o casa pe pamant. In afara de destinatia lor ca spatiigen terasa, vara, in care sa puteti pune flori sau sa amenajati un mic loc de fumat ori un spatiu de depozitare deschis, tot aici uscati si rufele (care au nevoie de vant, pentru ca uscarea lor in interior va creeaza intotdeauna probleme, nu doar de condens, ci chiar cu mirosul hainelor).

Dificultatea spalarii geamurilor apare mai ales daca inchideti un balcon deschis pe trei laturi. Daca accesul la geamurile de pe fatada se face usor, nu la fel stau lucrurile pe parti.

Infiltratii, inundatii de la balconul de deasupra. Daca vecinul de deasupra nu era balconul inchis, prin placa de beton se pot produce infiltratii de apa. In acest caz va trebui sa luati in calcul si hidroizolarea tavanului, nu doar a peretilor si ferestrelor.

Dificultatea lucrarii. Orice s-ar spune, inchiderea balconului este o investitie destul de importanta, mai ales ca balcoanele prezinta o serie de detalii de structura care nu au fost prevazute, din constructie, pentru o inchidere. De exemplu, poate lipsi partial plafonul sau acesta poate fi inclinat, facand dificila inchiderea perfect eremetica cu tamplarie. Si placa de beton din pardoseala poate fi inclinata sau parapetul poate avea o forma neregulata, trebuind refacuta sau zidita (ceea ce va mai lua din spatiul interior) etc. E important de asemenea si aspectul exterior, care va poate atrage probleme juridice, desi la ora actuala nu mai aveti nevoie de aprobari speciale pentru a va inchide balconul. Incalzirea, prizele pe care poate vreti se le trageti, placarea pardoselii sau alte lucrari conexe pe care este posibil sa le doriti pot crea si ele probleme speciale.

Concluzie: Daca investiti in inchiderea balconului, nu va recomandam cu nici un chip sa faceti rabat de la calitatea lucrarii, deoarece cu aceasta zona a locuintei nu va permiteti sa riscati o termoizolare sau o hidroizolare neadecvata, nici greseli de executie. Fiecare eroare se va reflecta in confortul locuintei sau in stilul de viata. Nu uitati sa gasiti neaparat o solutie pentru uscarea rufelor (un alt balcon, o uscatorie).

Dar, dat fiind faptul ca un balcon a fost conceput inca din constructie ca un spatiu deschis, va recomandam mai degraba sa il renovati si sa optati pentru o semi-inchidere a lui, lasandu-i destinatia cat mai aproape de cea initiala. Puteti reconditiona parapetul, puteti inchide partial balconul intr-o parte si in alta, cu tamplarie pentru a evita vanturile puternice si pentru a tine ploaia si intemperiile cat de cat sub control.