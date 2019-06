Superstitii si traditii legate de plante, flori si legume

* Trifoiul cu patru foi este un semn foarte des intalnit la multe popoare. Unele legende spun ca trifoiul cu patru foi este singurul lucru pe care Eva l-a luat cu ea cand a fost izgonita din Paradis. Vitele pasc mai bine si se ingrasa mai repede cand sunt hranite cu trifoi.

* Iedera care creste pe casa ii protejeaza pe locatari de spirite rele si blesteme. Iedera purtata de mirese atrage succesul in casnicie.

* Daca prinzi in palma o frunza care cade din copac in prima zi de toamna, nu vei raci toata iarna.

* Vascul ocroteste de fulger si trasnet casa in care este asezat, in unele tari, o fata care sta sub o ramura de vasc nu poate refuza un sarut, indiferent de la cine l-ar primi.

* O ceapa taiata in doua asezata sub patul unui bolnav, ii va scade imediat febra. Ceapa taiata in doua sau in patru atrage negativitatea din casa.

* Se spune ca aduce ghinion sa duci flori la bordul unui avion.

* Florile de iasomie aduc noroc si bani.

* Ienuparul protejeaza de hoti si de accidente. Un ienupar plantat in fata usii de la casa, are rol protector.

* Florile proaspete de galbenele maresc energia pozitiva din incapere. Galbenelele asezate sub perna induc clarviziunea in timpul somnului. Daca faci baie in apa in care ai presarat flori de galbenele, atragi respectul si succesul in tot ce faci. Florile de galbenele presarate sub pat aduc un somn sanatos.

* Daca porti cu tine o crenguta de stejar, vei fi protejat de orice necaz. O crenguta de stejar agatata in casa are rol protector.

* Daca plantezi o ghinda de stejar la lumina lunii, vei atrage norocul la bani. Femeile care poarta cu ele permanent o ghinda de stejar, maresc sansele de a deveni mame (rol benefic pentru fertilitate).

* Menta asezata sub perna induce mesaje in vis, care dau raspunsuri legate de viitor.

* Daca presari petale de trandafir prin casa, calmezi spiritele, inlaturi stressul si readuci armonia in familie.

* Fumigatiile cu santal protejeaza casa.

* Salciile plantate langa casa au rol protector.

* Busuiocul protejeaza de ganduri si spirite rele. Daca porti o crenguta de busuioc in portofel, vei avea noroc la bani.

* Chimenul are rol protector, ar trebui purtat permanent ca amuleta norocoasa.

* Iarba matei crescuta pe langa casa are rol protector impotriva negativitatii.

* Daca presari praf de ardei iute sau flori de musetel rosu in jurul casei, alungi blestemele.

* Esti protejat in timpul calatoriilor daca ai la tine putina tataneasa.

* Daca sufli in puful de papadie, gandurile tale se indreapta spre cei pe care ii iubesti.

* Daca presari frunze de soc in toate cele patru puncte cardinale, vei fi mai protejat. Daca langa casa ta cresc arbusti de soc, casa ta va fi mai protejata. Florile de soc purtate la nunti aduc noroc mirilor.

* Daca ai plante de chimen dulce pe langa casa, esti mai protejat.

* Usturoiul agatat undeva in incapere tine spiritele negative departe de casa (mai ales de cele noi).

* O crenguta de alun agatata in casa aduce noroc. Purtata de femei, atrage fertilitatea.

* Nucsoara protejeaza de reumatism si atrage norocul.

*Semintele de mac sunt talisman de prosperitate. Purtate permanent ele atrag norocul banilor.

* Verbina ingropata pe un ogor cultivat, va atrage o recolta bogata.