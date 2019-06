Ce fac orasele europene pentru a contracara canicula?

Se anunta una dintre cele mai caniculare veri din istoria recenta a Batranului Continent. Climatologii avertizeaza ca intreaga clima a planetei este in schimbare, intr-un proces ireversibil. Omenirea a reusit, practic, sa distruga intr-o perioada relativ scurta de timp intreg echilibrul planetar prin poluare si indiferenta. Ce masuri iau marile orase europene pentru a contracara acest val de caldura?

Sanatatea cetatenilor este pusa in pericol. La cel mai recent val masiv de caldura, doar in Franta au murit circa 15.000 de oameni din acest motiv. Autoritatile franceze iau masuri. In intreaga Europa au murit peste 70.000 de oameni din cauza valului de canicula.

Astfel, Franta amana anumite examene care trebuie date in aceasta perioada, deschid noi piscine si indeamna intreaga populatie sa manance sanatos si sa bea multa apa.

Piscinele vor avea program prelungit, pana la 10:30 PM, primariile vor instala fantani temporare in zonele aglomerate si chiar permit cetatenilor sa faca baie in bazinul Canal de la Villette, in nordul Parisului.

13 parcuri majore vor ramane deschise chiar si noaptea, pentru ca cetatenii sa se poata racori.

Azilurile de batrani au fost dotate cu aparate de aer conditionat iar sticle de apa vor fi distribuite persoanelor fara adapost din intreaga capitala.

Guvernul francez a inchis scolile pentru 800.000 de copii pentru ca nu au aparate de aer conditionat care sa asigure o temperatura suportabila in interior si a activat planul national de urgenta pentru a proteja populatia.

Paris, Lyon, Strasbourg si Marseille au interzis intrarea in centrul oraselor pentru autoturismele mai vechi de 10 ani in incercarea de a reduce poluarea.

Se estimeaza ca aceasta masura va afecta aproximativ 60% din vehiculele care circula in zona capitalei Frantei.

Primaria Vienei a instalat dusuri-spray in trei puncte din oras, urmand a instala mai multe in oras in zilele in care se depasesc 30 de grade.

Tot la Viena, au fost puse boluri cu apa si locuri de imbaiat pentru catei. Consiliul local a alocat 2,3 milioane de euro pentru acoperisuri verzi si fatade si a decis sa instaleze mai multe dusuri spray.

Autoritatile din Germania au introdus limita de viteza pe unele portiuni ale retelei sale de autostrazi din cauza caniculei care afecteaza aceasta tara.

Astfel, pe unele portiuni de autostrada, limita maxima de viteza este de 100 sau 120 de kilometri pe ora.

Exista temeri ca temperaturile neobisnuit de mari ar putea produce crapaturi periculoase in carosabil precum si la intersectiile cu calea ferata dupa ce sinele au inceput sa se deformeze in aceste zone.

In Cehia autoritatile au trimis pe strazile oraselor cisterne cu apa pentru ca oamenii sa se racoreasca la orele pranzului.

Autoritatile din Bruxelles au suspendat calatoriile cu caleasca pentru turisti, in respect pentru bunastarea animalelor.

Primaria din Chisinau a instalat cinci corturi de protectie impotriva caniculei. Aici doritorii se pot racori cu un pahar cu apa, iar in caz de urgenta, pot solicita ajutor medical.

In Italia 16 orase au intrat in alerta de cod rosu pentru canicula. Crucea Rosie a lansat o linie telefonica non stop pentru sfaturi si asistenta pentru persoanele afectate de caldura excesiva iar voluntarii vor distribui peste 10,000 sticle de apa oamenilor aflati in situatii vulnerabile in Milano.

La Madrid autoritatile orasului au activat planul „de nivel 1” al caldurii si au introdus un site care ofera consultanta practica cetatenilor si vizitatorilor cu privire la modul de a face fata caldurii, precum si un sistem de alerta prin sms care informeaza oamenii despre temperaturile in crestere.

Agentia nationala de meteorologie a emis recomandari pentru episoadele de canicula (hidratare, palarii si evitarea exercitiilor fizice in miezul zilei), dar si un avertisment legat de „un risc extrem” de incendii in anumite regiuni din Catalonia, Aragon, Navarra si Extremadura.

Intre timp, in Bucuresti…nu se intampla nimic. Nu exista niciun fel de strategie, niciun fel de comunicare din partea Primariei Bucuresti condusa de Gabriela Firea, sefa PSD pe Bucuresti. Mai rau, Primaria continua sa taie copaci si sa-i “toaleteze”, neexistand nicio strategie ca autobuzele sa fie electrice sau mersul pe bicicleta sa fie mai sigur.

sursa wall-street.ro