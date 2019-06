Ce turisti straini viziteaza Romania?

In primul trimestru din 2019, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica din Romania au crescut cu 5,8% fata de aceeasi perioada din 2018, ajungand la aproape 2,32 milioane, dintre acestea 19,2% fiind reprezentate de catre turistii straini. Potrivit estimarilor facute de Asociatia Incoming Romania, sub un milion de turisti vin in Romania pentru leisure. Indiferent de statistici, realitatea este ca turistii care vin in tara noastra o fac pentru ca „trebuie sa viziteze si Romania”, iar numarul lor este la limita capacitatii infrastructurii rutiere si de cazare.

„Statisticile nu ne pot spune exact cati turisti vin in Romania. Statisticile, in acest moment, spun de numarul vizitatorilor, dar numarul de vizitatori nu reprezinta turistii pe categorii. In Romania, o tara cu 18 milioane de locuitori, vin sub 1 milion de turisti straini. Proportiile sunt impresionante in comparatie cu alte tari ca Grecia, de exemplu, care are un numar de locuitori egal cu numarul de turisti pe care ii primeste intr-un an”, a declarat Ovidiu Tudor, presedintele Asociatiei Incoming Romania, la conferinta Hotel Forum 2019.

Curios este faptul ca grecii au invatat de la romani sa dezvolte si sa promoveze turismul. „Oficiul national de turism infiintat intre razboaie era un organism de marketing care facea promovarea Romaniei si mai invata si pe altii sa se promoveze”, a explicat Ovidiu Tudor.

Presedintele Asociatiei Incoming Romania (organizatie infiintata in 2015) se descrie ca facand parte dintr-o minoritate a turismului romanesc a carui obiectiv este „sa-si vanda tara”.

Unul dintre obiectivele Asociatiei Incoming Romania este sa sensibilizeze autoritatile locale si nationale asupra importantei incomingului. „Romania nu poate sa creasca decat prin turism intern si turismul de incoming, care are componenta de leisure, a turistilor care vin in vacanta, si cea de business si evenimente„, a mai spus acesta.

Romania este o destinatie europeana care „exista pe harta si care nu exista pe harta”, sustine Ovidiu Tudor, iar acest lucru se intampla din cauza faptului ca nu se face promovare. Practic, tara se promoveaza de la sine. In 2017, din bugetul de 5 milioane de euro dedicat promovarii turistice s-au cheltuit 2 milioane de euro. Anul acesta, bugetul pentru promovare este de 11-12 milioane de euro. Israelul, de exemplu, are un buget de promovare de 100 de milioane de euro, iar Austria are un buget de promovare de 27 de milioane de euro.

„In 30 de ani am folosit 3 logo-uri de atragere a turistilor straini, toate 3 au fost facute de straini, nu de romani, nu ne reprezinta. S-a plecat, in anii ’90, de la „Veniti in Romania!” ca turisti-prieteni, s-a continuat cu „Romania, mereu surprinzatoare!”, care are valente diferite si s-a ajuns la „Romania, Gradina Carpatilor”. Destinatia Romania trebuie sa reprezinte Romania in totalitate, sa poata sa promoveze tara ca potential turistic sub toate formele ei, sa gaseasca mesajele care sa atraga turistii si sa fie sprijinita de un organism de promovare independent, la care sa aiba acces si privatii si autoritatile publice”, a declarat Ovidiu Tudor.

Cine sunt, de fapt, strainii care viziteaza Romania? Turisti din Occident, in general persoane in varsta, atrasi de tarile din Europa de Est. „Au vizitat aproape toata Europa de Est si isi dau seama ca mai au doua destinatii: Romania si Bulgaria, Romania si Albania, poate Romania si inca o tara din spatiul slav. Isi pun mainile la ochi si vin in Romania. Dupa aceea incep surprizele. Pot avea un sejur reusit si incep sa fie surprinsi ca nu e atat de rau pe cat se asteptau, tara e mult mai frumoasa, oamenii sunt civilizati, vorbesc limbi straine”, a declarat Ovidiu Tudor.

Pentru ca Romania sa treaca de pragul de un milion de turisti straini, e nevoie ca turismul sa fie considerat un motor de dezvoltare, alaturi de agriultura si IT si e nevoie de o strategie nationala de dezvoltare a industriei.

Turistii din Italia, Germania, Israel, Franta, Regatul Unit al Marii Britanii si SUA detin cea mai mare pondere a sosirilor in Romania in primul trimestru din acest an, potrivit INS. Durata medie a sederii a fost de doua zile la turistii din strainatate.

Pe judete, in intervalul ianuarie – martie 2019, numarul de sosiri ale turistilor in structurile de primire turistica a inregistrat valori mai mari in Bucuresti (427.100), Brasov (311.300), Prahova (129.600) si Cluj (118.500), iar numarul de innoptari ale turistilor a inregistrat valori mai mari tot in Capitala (737.600), Brasov (637.100), Prahova (288.200) si Cluj (222.700).

sursa wall-street.ro