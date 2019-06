Cum sa iti cumperi un inel de logodna?

Ai trecut peste momentul in care te intrebai daca iti doresti sa petreci o viata alaturi de persoana iubita si ai decis deja ca a venit momentul sa ii propui acest lucru? E clar ca urmatorul lucru de care ai nevoie este sa ii arati ca iti iei acest angajament si sa ii oferi unul dintre cele mai frumoase inele de logodna cu care o vei surprinde in cel mai placut mod cu putinta.

Inainte de a te intreba ce buget este nevoie sa aloci sau cum ar trebui sa arate inelul, iata cateva dintre informatiile pe care trebuie sa le cunosti pentru a porni in cautarea inelului perfect cu temele facute. Acesta se compune dintr-un diamant (indiferent de dimensiune) care este montat pe un inel, fiind inconjurat sau nu de alte pietre mai mici.

Diamantul este elementul central al bijuteriei, iar alegerea acestuia este foarte importanta pentru ca este elementul care va surprinde.

In acest sens, este necesar sa se faca distinctia intre diferitele metale care pot constitui inelul, de la cel mai putin costisitor pana la cele mai scumpe: argintul, aurul (galben, alb, roz, negru) si platina (folosite in bijuteriile mari), dar si intre pietrele de diferite calitati cu care inelul este infrumusetat.

Pietrele semi-pretioase vor fi mai accesibile la pret decat pietrele pretioase (diamant, smarald, rubin, safir), iar diamantul este ales cel mai frecvent pentru acest tip de inel. Transparenta, claritatea, greutatea (karate) si lipsa de incluziuni vor da marturie calitatii sale si vor conditiona pretul acestuia.

Deseori rotund, diamantul poate lua si alte forme diferite: marquise, inima, perna, triunghi, bagheta, con, pere, printesa etc. Delicatetea ii va determina frumusetea, asadar ar fi bine sa acorzi atentie acestui aspect. Inelul poate fi insotit de un set de pietre mici care inconjoara diamantul principal folosit pentru a-l evidentia. Aceasta alternativa are tendinta de a creste pretul inelului.

Si materialul din care este facut inelul trebuie sa fie ales cu atentie. Aurul galben are culoarea care ofera cel mai bun contrast cu pielea mai inchisa, in timp ce aurul alb sau platina sunt potrivite pentru toate tipurile de piele. In ceea ce priveste alegerea acestora din urma, preferati intotdeauna un aur alb de paladiu in defavoarea unui aur alb de rodiu a carui culoare este obtinuta prin tratarea periodica cu o substanta speciala de albire, dat fiind ca culoarea naturala a aurului este galbenul.

Una dintre intrebarile care vor aparea in timpul achizitionarii bijuteriei este aceea a dimensiunii. In general, inelul de logodna este clasificat dupa dimensiune, de la cel mai mic (46) la cel mai mare (62).

Daca nu ai idee ce dimensiune trebuie sa alegi, nu te panica: majoritatea bijutierilor sunt obisnuiti sa vanda modelul pe care il au in magazin si sa se ofere ca mireasa sa se intoarca in cazul in care este nevoie de modificarea inelului. Cazul este acelasi si in caz de cumparare online, unde veti avea posibilitatea de a reveni cu inelul pentru a obtine un schimb.