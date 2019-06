Analiza unui brand vestimentar – cum cladesti o afacere de succes pe aceasta nisa

Cum construiesti un brand solid? Cum faci sa ai si continuitate? Despre afacerile din domeniul vestimentar se spune adesea ca sunt si cele care palesc destul de usor, in lipsa unor factori cheie care sa mentina business-ul pe linia de plutire. Colectii frecvent lansate, adaptare la publicul tinta sunt cateva dintre acestea.

Facem o analiza a unui brand din domeniu, Otto Hermann. Produce diverse articole de imbracaminte, exclusiv pentru publicul feminin. Nu este definit de extravaganta si culmea, creatiile sunt variate, dar nu un numar foarte mare. Iata si primul element cheie, exclusivitatea. Colectiile se intregesc cu noi aparitii ce tin publicul interesat.

Interesant este ca brandul se axeaza nu pe orice tip de vestimentatie, ci pe articole office, o nisa aparte. Publicul tinta sunt corporatistele, femeile active care tin cont de tendintele actuale si isi doresc mereu sa aiba o imagine impecabila. Stilul minimalist, usor sobru, cel office este pretentios, dar se pare ca nu duce lipsa de public.

Bun gust, rafinament si eleganta clasica

In mare parte despre aceste concepte este vorba la Otto Hermann, de articole vestimentare cu care purtatoarea nu poate da gres. Linii simple, tipare deosebite si undeva la granita intre clasic si modern acestea se incadreaza in preferintele femeilor de interese si varste diferite. O preocupare aparte este si despre materialele folosite, calitatea produsului finit desigur ca fiind asigurata si de acestea.

Din punct de vedere al tipologiei de produse se poate spune ca Otto Hermann acopera mai toate nevoile, tinand cont de sezon si nu numai. De la sacouri dama pentru office marca Otto Hermann si pana la pantaloni, bluze, rochii de asemenea, exista in colectiile acestui brand varietatea care sa permita combinatii variate si asigurarea unor tinute potrivite, stilate.

Tonurile de culoare nu sunt sobre si nici plictisitoare. Se poate spune ca brandul a pornit un altfel de manifest creativ pentru a sustine stilul acesta vestimentar, scotandu-l din anonimat. Se au un vedere tonuri deloc banale, mult alb si nu numai, printuri inedite. Un mix complet care asigura femeilor alegeri variate.

Trecerea in mediul online, benefica

In era moderna un magazin de articole vestimentare trebuie sa se supuna si tendintelor moderne, desi ironic acesta vine cu propriul start pentru unele trenduri. Din punct de vedere al accesibilitatii publicului, din punct de vedere al usurintii cu care se pot comanda piesele dorite trecerea in online este benefica si aproape necesara. Asadar Otto Hermann a castigat si din acest punct de vedere intrucat a tinut cont de necesitatea de a se adresa publicului si cu o astfel de versiune.

Mediul online este la fel de ofertant si vine cu promotii, cu stoc actualizat si reactualizat asadar inmagazineaza tot ce are de oferit brandul.

Element de baza, originalitatea

Se spune ca nu trebuie sa inventezi roata, dar trebuie sa ai o varianta imbunatatita a unui produs. Asadar originalitatea este ceruta, de baza pentru a iesi in evidenta. Este ceea ce Otto Hermann a cladit, un brand solid. In materie de creare de articole vestimentare a reusit sa vina cu propriul concept, care a sfidat amprenta modernului in moda – nu extravaganta trebuie sa fie de baza, ci feminitatea, modul subtil si placut de a scoate in evidenta frumusetea siluetelor feminine.

Spus pe scurt, povestea acestui brand insumeaza pasiunea pentru fashion, pentru crearea de articole vestimentare, urmata de un plan de business. Investitie, implicare, colectii constante si promovare sunt aspecte de baza pentru orice business. Cat despre continuitate, aici tine si de adaptarea la mediul de actualitate. Practic provocarea este de a tine pasul cu cerintele moderne. Daca toate acestea se dubleaza de ofertele atat din magazinele fizice, cat si cele online, cu atat mai bine.

Otto Hermann continua sa fie o prezenta remarcanta in continuare si un jucator insemnat pe nisa de profil. Creatiile vestimentare au cerinta foarte mare pe piata de profil, fiind desigur o necesitate continua, astfel ca este de la sine inteles ca publicul va cauta o sursa de baza in acest sens si va deveni fidel celui care ofera experienta completa, constanta, cu surprize constante.