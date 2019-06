Tineri care nu viseaza la niciun viitor

15 milioane de tineri din tarile UE nici nu muncesc, nici nu invata, potrivit datelor Eurostat pe anul 2018. Asta inseamna ca 1 din 6 tineri cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani are un viitor incert. Fata de media europeana (16,5%), Romania se afla printre tarile cu cele mai mari procente, peste 20%.

Tinerii din generatiile Y si Z isi gasesc tot mai greu reperele care sa-i ajute sa se orienteze din punct de vedere profesional. Nici universitatile nu si-au adaptat curricula noilor cerinte din piata fortei de munca, astfel ca multi tineri ies de pe bancile scolii nepregatiti si nu fac fata nevoilor pe care le au angajatorii.

Anul trecut, 16,5% dintre tinerii cu varste intre 20 si 34 de ani nu erau cuprinsi intr-o forma de invatamant si nici nu erau incadrati in campul muncii, intr-o piata a muncii din ce in ce mai competitiva si dinamica.

Tarile UE cu cei mai putini tineri care nici nu muncesc, nici nu invata (NEET) sunt Suedia (8%), Olanda (8,4%), Luxemburg (9,9%) si Malta (10,1%).

La polul opus, statele cu cei mai multi tineri someri in 2018 sunt Italia (28,9%) si Grecia (26,8%), unde mai mult de un sfert dintre tinerii din generatiile Y si Z nici nu invata, nici nu lucreaza. Lista este completata de Bulgaria (20,9%), Romania (20,6%) si Slovacia (20%).

Romania a cheltuit doar 0,089% din banii destinati pentru integrarea tinerilor NEET

Consiliul European a creat o initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor, care se concentreaza pe regiunile care se confrunta cu rate ridicate ale somajului in randul tinerilor NEET. Programul, pentru care s-a acordat un buget de 8,8 miliarde de euro, este activ pana in 2020.

Potrivit Consiliului Tineretului din Romania, tara noastra a contribuit la acest program cu 27 de milioane de euro. In schimb, tarii noastre i-au fost alocate 302 milioane de euro, ajungandu-se la un total de aproximativ 329 de milioane de euro, cu posibilitatea ca suma sa fie suplimentata.

Pana la inceputul anului 2019, Romania a cheltuit doar 300.000 de euro.

„Romania a reusit performanta de a cheltui doar 0,089% din suma alocata, de 90 de ori mai putin decat a platit pentru a participa la acest program. Toate acestea in conditiile in care in conturile tarii noastre se afla 17.042.368 de euro, alocati de Comisia Europeana, care zac nefolositi”, a transmis CTR.

Anul trecut, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a anuntat ca va implementa pana la finalul lui 2021 patru proiecte care urmaresc imbunatatirea situatiei tinerilor care nu sunt incadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare. Proiectele vizeaza cresterea oportunitatilor pentru incadrarea tinerilor NEET, prin acordarea de prime de mobilitate, prime de activare si de subventii catre angajatori pentru incadrarea in munca si/sau calificarea tinerilor NEET prin programe de ucenicie si stagii.

